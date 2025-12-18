屏東萬丹鄉社區照顧關懷據點再揭牌 持續建構在地安老服務網





屏東縣持續耕耘社區照顧關懷據點之布建，以「一村里一據點」政策共構「希望城市」在地安老服務網，截至114年11月底，全縣社區照顧關懷據點數量達423處，其中屏東縣萬丹鄉四維社區關懷協會及屏東縣萬丹鄉社口社區發展協會新辦理社區照顧關懷據點，一起於今(18)日正式揭牌，為屏東在地安老服務增添新能量。

屏東縣老年人口比例持續增加，11月底全縣老年人口數已突破17萬人口，佔全縣總人口數21.77%。近年來縣府除了輔導在地社區發展協會辦理關懷據點，亦針對有需求的區域開放人民團體凝聚在地志願服務人力辦理據點。

廣告 廣告

四維村的村長簡銘昌有感於村內長輩因本村尚無據點，只能跨村參加活動，所以特別邀請村裡四維社區關懷協會總幹事郭志成、張素鳳夫婦共同投入，協助籌辦據點服務，並向尊王宮借用閒置空間作為活動場地。目前村長夫妻倆每週五都排開行程，帶領志工辦理健康促進課程。村長表示，據點成立後，長輩們都非常期待每一次的活動，其中志工陳沛緹更是每週固定接送母親到據點上課，同時投入志願服務，其付出與精神十分令人敬佩。

社口村的照顧關懷據點是由村長郭聰德邀請村裡據點服務經驗豐富的黃佩慈志工共同發起。黃佩慈表示，社口社區長期以來雖然常規劃並辦理各式村民活動，但近年發現村裡的長輩越來越多，多半整天待在家看電視、缺乏社交與刺激。因此，他希望透過設立據點，讓長輩們能有固定的活動場所，增加互動、維持身心健康。值得一提的是，村長的母親也固定每週參與活動，更為據點增添溫暖熟悉的氣氛。

除了健康，銀髮族的經濟安全、交通安全也是縣府持續關注的議題，藉由這次揭牌活動，周春米縣長在出席揭牌活動期間也特別向長輩呼籲，注意詐騙及交通安全，勿貪圖一時方便或利益，因小失大，也請老朋友之間要互相關心彼此，讓影響人身安全的壞習慣留在過去，一起迎向美好的老後生活。

更多新聞推薦

● 藍白批卓揆不副署再修版《財劃法》是毀憲亂政 民進黨：藍白為自身行為卸責