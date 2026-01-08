屏東萬大大橋東向今起伸縮縫汰換 將施工一個月餘

萬大大橋的伸縮縫要進行汰換，施工長達一個多月。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕連接高屏兩縣市的188線道萬大大橋東向路段，因為伸縮縫損壞及老舊需辦理汰換工程，自今天1月8日至2月12日分階段進行內側及外側車道伸縮縫汰換工程，如遇下雨或連續假期則停止施工，用路人要特別注意。

今天施工地點在188線萬大大橋東向往屏東方向的外側施工，為10K+500~12K+000、施工時間自1月8日至1月25日，每日施工為上午8點至下午5點封閉外側車道施工，開放內側通車，採日間管制施工半半施工。

萬大大橋東向內側施工路段為10K+500~12K+000、施工時間自1月26日至2月12日，每日上午8時至下午5時，封閉內側車道施工，開放外側通車。

公路局表示，萬大大橋施工並不影響台88快速道路行駛，施工期間行駛188線萬大大橋東向路段請事先做好行程規劃，並請多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網，並隨時收聽廣播訊息，施工造成的不便，敬請見諒。

