屏東萬巒信敏路大貨車轉彎怪手翻落壓死騎士

▲大貨車載運怪手行經萬巒鄉信敏路彎道時疑似重心不穩翻落，正好壓及對向機車騎士送醫不治。（圖／記者莊全成翻攝）

[NOWnews今日新聞] 萬巒鄉今（28）日上午發生一起嚴重死亡交通事故。內埔警分局於上午7時許接獲通報，指稱萬巒鄉信敏路段發生工程車輛翻覆情形，警方隨即派員趕赴現場處理。

▲大貨車載運怪手時重心偏移翻落，怪手當場掉落至對向車道，並壓及正行經該處的機車騎士。（圖／記者莊全成翻攝）

經初步了解，28歲劉姓男子駕駛大貨車載運怪手行經事故路段彎道時，疑因車身晃動或固定不穩，導致後方載運的怪手重心偏移翻落，當場掉落至對向車道，並壓及正行經該處的機車騎士。

43歲孫姓機車騎士遭重物壓傷，傷勢嚴重，救護人員到場後立即將其送往屏東榮民總醫院龍泉分院搶救，惟仍因傷重宣告不治。

警方表示，現場已完成勘查與測繪，並對大貨車駕駛進行酒測，詳細肇事原因及怪手固定方式是否符合規定，仍待進一步調查釐清。警方也呼籲，大型車輛載運重型機具務必確實固定，行經彎道路段應減速慢行，以確保自身及其他用路人安全。

