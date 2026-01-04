屏東落山風藝術季海口狂想曲與自然共演 觀眾連驚呼
（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東落山風藝術季善用獨有自然地景，將海岸、沙灘及強勁落山風轉化為演出一部分，沙灘大戲更是焦點；今年「海口狂想曲」昨晚登場，吸引數千觀眾低溫中欣賞，現場驚呼連連。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「海口狂想曲」集結多組重量級表演團隊同台共演，融合搖滾音樂、當代舞蹈、馬戲藝術與派對式演出氛圍，成功形塑一場充滿能量與想像的「台式芭比狂歡派對」。
演出由金音獎最佳現場演出樂團「當代電影大師」，以強烈搖滾節奏揭開序幕；緊接著「創造焦點馬戲團」攜手「屏東日系築夢一輪車俱樂部」帶來高難度肢體特技演出，讓現場觀眾驚呼連連、掌聲不斷；壓軸登場的國家文藝獎得主「何曉玫舞團」，則以深具當代精神舞蹈語彙，為整場演出注入厚實藝術深度。
屏縣府傳播暨國際事務處提及，海口沙灘演出場域須克服落山風帶來的強風、沙塵與環境變數，對表演團隊與技術整合都是高度考驗；也正因如此，才能成就每年僅此一場、無法複製的現場魅力，成為許多觀眾心中年年期待的重要盛典。
縣府表示，落山風藝術季將持續結合自然場域與當代表演，繼續以藝術回應土地、以創作串連地方，民眾可持續關注。（編輯：陳仁華）1150104
其他人也在看
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 126
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 17
阿妹台東跨年封神！律師讚「全台跨年晚會從此改寫」 4特色無人能打
由天后張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會直接封神，成為全台最強跨年晚會，律師呂秋遠2日發文評論，指出這場在2025年年末登場的活動，已不再是公式化的跨年晚會，而是一場專屬台東、徹底改寫全台跨年想像的「演唱會」，讓跨年不再只是倒數與煙火，而是一段被好好陪伴、值得被記住的時間。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 14
張員瑛稱「香港是我最喜歡國家」失言惹火陸網！官方急下架影片
韓國人氣女團「IVE」成員張員瑛，憑藉精緻絕美臉蛋，廣受廣大粉絲喜愛，一舉一動備受關注，去年11月到香港參加MAMA頒獎典禮更是造成轟動。未料，張員瑛後台一句「香港是我最喜歡的國家」遭到炎上，影片火速被官方下架。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 19
把大巨蛋當奧運唱！蔡依林洩底台風景 「坐手推車換場」幕後畫面公開
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，精彩演出加上超狂道具被封為「大巨蛋天花板」。2日她也分享後台轉場的花絮，吸引6.9萬人按讚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
主導家鄉台東跨年晚會爆紅、好評不斷！張惠妹經典爆發力嗨唱封神...網讚又唱又主持、萬人卡拉OK驚豔全台
此次台東跨年晚會盛況空前，大家也在演出最後播出的演出名單發現，此次總導演即是張惠妹本人；據公開招標資料顯示，台東縣政府下重本，招標金額為新台幣3500萬，對此中央國發會補助3000萬，為近年來預算最高的一次。放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 3
乾爹阿信台上向小玫瑰討抱抱 關心八卦問題「跟學長有關嗎?」慘遭句點!
五月天5525演唱會台中站 1月1日場小玫瑰帶著新作品回來了 現場不僅跟爸爸冠佑愛的抱抱 乾爹阿信也要 還不忘又雙關語關心乾女兒的感情狀態 但是被句號有點好笑娛樂星聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
楊丞琳跨年開唱圓夢 術後復健拼彩排爆瘦4公斤
【緯來新聞網】 楊丞琳全新巡演《房間裡的大象》跨年夜首唱，與萬名歌迷齊聚迎接 2026。她以以五套唯緯來新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
台東跨年迷因狂出！阿妹首擔總導演封神 春風曝：她還免費提供酒水
【緯來新聞網】歌手張惠妹2024年歲末返鄉，親自擔任台東跨年晚會總導演，集結10組歌手登台演出，全場緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
失業男靠一台iPad完成《無名の人生》 鈴木龍也一人畫出93分鐘動畫長片
以一台 iPad 完成93分鐘動畫長片，《無名の人生》堪稱近年最極端的「一人動畫」實驗。31歲的鈴木龍也在疫情失業低潮中，獨自閉關18個月，從零開始畫出這部顛覆日本動畫想像的處女作，也因此躍上國際舞台。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 8
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 32
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 18 小時前 ・ 428
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 10
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 21
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 37
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 516