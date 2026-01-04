屏東落山風藝術季海口狂想曲與自然共演 觀眾連驚呼

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東落山風藝術季善用獨有自然地景，將海岸、沙灘及強勁落山風轉化為演出一部分，沙灘大戲更是焦點；今年「海口狂想曲」昨晚登場，吸引數千觀眾低溫中欣賞，現場驚呼連連。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「海口狂想曲」集結多組重量級表演團隊同台共演，融合搖滾音樂、當代舞蹈、馬戲藝術與派對式演出氛圍，成功形塑一場充滿能量與想像的「台式芭比狂歡派對」。

演出由金音獎最佳現場演出樂團「當代電影大師」，以強烈搖滾節奏揭開序幕；緊接著「創造焦點馬戲團」攜手「屏東日系築夢一輪車俱樂部」帶來高難度肢體特技演出，讓現場觀眾驚呼連連、掌聲不斷；壓軸登場的國家文藝獎得主「何曉玫舞團」，則以深具當代精神舞蹈語彙，為整場演出注入厚實藝術深度。

屏縣府傳播暨國際事務處提及，海口沙灘演出場域須克服落山風帶來的強風、沙塵與環境變數，對表演團隊與技術整合都是高度考驗；也正因如此，才能成就每年僅此一場、無法複製的現場魅力，成為許多觀眾心中年年期待的重要盛典。

縣府表示，落山風藝術季將持續結合自然場域與當代表演，繼續以藝術回應土地、以創作串連地方，民眾可持續關注。（編輯：陳仁華）1150104