南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導

屏東縣政府年度壓軸盛事，落山風藝術季，在12月20號登場，今年以海口的節氣、農事、潮汐與風味為主題，邀請台、法、美、日等國家，16個藝術家，創作內容包含纖維藝術、鋼雕、編織等形式的地景裝置，來展現沙灘、港灣到村落三個不同地景的特色，邀請民眾來國境之南吹吹風，體驗與藝術共舞的魅力。





屏東落山風藝術季登場 16國藝術家展現不同地景特色

今年落山風藝術季，以海口的節氣、農事、潮汐與風味為主題，邀請台、法、美、日等共16組藝術家陣容。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





天空步道搭配海港美景，位於屏東車城海口港的看海美術館，近年吸引大批遊客前來朝聖，展覽更是推陳出新，而屏東縣政府推出的年度壓軸盛事，落山風藝術季，在12月20號登場。





屏東落山風藝術季登場 16國藝術家展現不同地景特色

屏東縣政府推出的年度壓軸盛事，落山風藝術季，在12月20號登場。（圖／民視新聞）





今年落山風藝術季，以海口的節氣、農事、潮汐與風味為主題，邀請台、法、美、日等共16組藝術家陣容，創作內容包含纖維藝術、鋼雕、編織等形式的地景裝置，來展現沙灘、港灣到村落三個不同地景的特色。屏東縣長周春米表示，我們今年邀集了五個國家，16個藝術家，總共有19組的創作的作品，除了在我們看海美術館特展之外，在我們港灣沙灘有八座作品。

其實看海美術館，曾是廢棄的候船室，如今在藝術的創意下重獲新生，不只有來自各國藝術家的作品，重頭大戲"海口狂想曲"，更預計於明年1月3號在海口沙灘盛大開演。屏東縣長周春米表示，那我們這次的落山風藝術季，除了我們原有的看海美術館，加上我們的港灣，加上我們的村莊，我們也把村莊這些媽媽邀請出來，一起做這個看海美術館的便當。這次展覽，以「風、旬、海」為軸線，彷彿藝術品走出展館，帶領遊客感受在地的生活節奏。屏縣府也邀請民眾來國境之南吹吹風，體驗與藝術共舞的魅力。





原文出處：屏東落山風藝術季登場 16國藝術家展現不同地景特色

更多民視新聞報導

屏東女騎士遭潑廢水 男嫌稱壓力大隨機犯案

恆春文化中心劇場館開幕 鄭怡將獻唱經典歌曲"月琴"

2025雄獅文具藝術季《藝外之境》展覽，集結海內外藝術家共創秘境，在龍潭吹起藝術

