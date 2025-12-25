屏東落山風藝術季開跑 歐美日台藝術家集結說在地故事

2025屏東落山風藝術季以「看！海口 Hey, Haikou!」為主題，於12月20日至翌年3月1日在車城海口村盛大展開。這場冬季藝術盛事邀集來自台灣、法國、美國、日本、墨西哥等地的16位藝術家，以跨文化的創作呈現村落、港灣與沙灘三大展區，讓觀眾在落山風的吹拂下，重新感受地方的故事與自然的力量。

村落展區以幽默與在地文化為主軸，藝術氛圍從巷弄之間散發，日本插畫家山內庸資以五隻貓狗雕像化身村落人物，作品《年年有魚》《村落老闆娘》充滿生活感，讓人會心一笑。游文富則以竹編與塑膠椅改造廢棄石屋，賦予老屋新生命；陳淑燕的《海口ㄟ風，鹹鹹的》以植物染布隨風飄動，成為文青打卡的亮點。

（陳淑燕 風湧。圖／屏東縣政府提供）

在港灣展區，則以光影與布料堆疊出視覺震撼。法國藝術家艾斯特．卡瑟爾的《來自四面風的回響》白天是一顆巨眼，夜晚則浮現多重眼睛，引導旅人以不同角度看世界。張育嘉的《體操男爵的返航歡迎線》在海天之間點亮靠岸方向，象徵歸航的溫暖。看海美術館由廢棄候船室改造而成，屏東藝術家劉棟以數千片布料堆疊出大地與海洋的壯闊，成為展區核心。

（Aster Cassel 來自四面風的回響。圖／屏東縣政府提供）

大型裝置與跨界表演是沙灘展區的亮點。藝術家透過竹構、編織與鋼雕創作，讓觀眾在風、潮汐與沙的交錯中展開感官體驗。沙灘舞台更將舉辦跨界演出，結合舞蹈、音樂與馬戲，營造冬夜的狂想氛圍，讓藝術與自然在此交融。

（Lua Rivera 紅珊瑚之亭。圖／屏東縣政府提供）

藝術季期間特別推出「海口食堂—一餐一樂章」，由日本料理職人與在地居民合作，推出融合雞肉、月桃葉與牛港鰺的限定便當，並搭配月琴、故事與茶的五感體驗，每週六、日舉行，每場限15人，需線上報名。此外，2026年1月3日將在沙灘舉辦跨界戶外表演《海口狂想曲》，由舞蹈團、樂團與馬戲團共同演出，營造冬夜的狂想氛圍。

落山風藝術季不僅是一場展覽，更是一趟風土旅行。村落的幽默雕像、港灣的光影裝置、沙灘的跨界表演，共同構築出屏東冬季的藝術風景。

