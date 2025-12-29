屏東落山風藝術季 海口狂想曲沙灘大戲1/3登場

屏東落山風藝術季將推出「海口狂想曲」沙灘大戲。

「二０二五屏東落山風藝術季」將於元月三日，推出年度重頭戲「海口狂想曲」，以音樂、馬戲、舞蹈交織而成的跨界大秀，邀請民眾在風起之際，走進一場專屬海口、專屬屏東的感官盛宴。

屏東縣府表示，落山風藝術季多年來善用恆春半島獨有的自然地景，將海岸、沙灘與強勁的落山風轉化為演出的一部分，形塑出台灣少見的戶外沉浸式藝術現場。

歷屆活動於海口港與海口沙灘登場時，總能吸引大量人潮湧入，傍晚時分人潮沿著海岸線聚集，席地而坐、迎風觀演，形成冬季恆春半島最具代表性的文化風景，也讓落山風藝術季成為民眾每年冬天高度期待的重要藝文盛事。

今年沙灘大戲「海口狂想曲」集結多組重量級表演團隊同台共演，包括金音獎最佳現場演出樂團「當代電影大師」、Taiwan Top演藝團隊「創造焦點馬戲團」、國家文藝獎得主「何曉玫舞團」，以及在地團隊「屏東日系築夢～輪車俱樂部」，共同打造一場橫跨音樂、肢體、馬戲與街頭能量的跨界演出。

縣府傳播暨國際事務處指出，「海口狂想曲」融合搖滾音樂、當代舞蹈、馬戲藝術與派對式演出氛圍，形塑出一場充滿張力與解放感的「台式芭比狂歡派對」，讓藝術不只是被觀看，而是成為全民共享、共同參與的節慶現場，觀眾不分年齡，都能在風聲、浪聲與節奏中，感受藝術最直接的能量。

傳播處強調，海口沙灘演出須克服落山風帶來的強風、沙塵與環境變數，對演出團隊與技術整合皆是高度考驗，也正因如此，造就了每年僅此一場、無法複製的現場魅力，讓每一次登場都成為獨一無二的記憶。

「海口狂想曲〕將於明年一月三日下午五時至六時三十分，在海口沙灘盛大登場，活動免費參加，歡迎民眾提早到場，感受海風、沙灘與藝術交會的震撼時刻，與風、海與創作一同迎接屬於屏東的年度狂想。