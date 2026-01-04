屏東落山風藝術季《海口狂想曲》 數千民眾湧入海岸直呼震撼

【互傳媒／記者 范家豪／車城 報導】 屏東落山風藝術季年度沙灘大戲《海口狂想曲》，1月3日傍晚在海口沙灘盛大登場，吸引數千名民眾湧入海岸欣賞演出，再度寫下屏東冬季藝文活動的精彩篇章。屏東縣政府表示，落山風藝術季多年來善用恆春半島獨有的自然地景，將海岸、沙灘與強勁落山風轉化為演出的一部分，形塑出台灣少見的戶外沉浸式藝術現場。即便當日海風吹拂、氣溫偏低，現場仍人潮不減，展現落山風藝術季長年累積的觀眾基礎與高度吸引力。

《海口狂想曲》集結多組重量級表演團隊同台共演，融合搖滾音樂、當代舞蹈、馬戲藝術與派對式演出氛圍，成功形塑一場充滿能量與想像的「台式芭比狂歡派對」。演出由金音獎最佳現場演出樂團「當代電影大師」以強烈搖滾節奏揭開序幕，緊接著「創造焦點馬戲團」攜手「屏東日系築夢一輪車俱樂部」帶來高難度肢體特技演出，讓現場觀眾驚呼連連、掌聲不斷；壓軸登場的國家文藝獎得主「何曉玫舞團」，則以深具當代精神的舞蹈語彙，為整場演出注入厚實而耐人尋味的藝術深度。

不少現場觀眾分享，這是第一次在沙灘上欣賞如此大型且完整的跨界演出，「風聲、浪聲和音樂交織在一起，整個人好像被包在演出裡，非常震撼」，也有家長表示，帶著孩子一起來看表演，「在自然環境裡接觸藝術，感覺很特別，也很感動」。來自外縣市的遊客則提到，特地為了落山風藝術季安排假期，「每年內容都不一樣，很期待下一次又會帶來什麼驚喜！」。

縣府傳播暨國際事務處表示，海口沙灘的演出場域需克服落山風帶來的強風、沙塵與環境變數，對表演團隊與技術整合都是高度考驗；也正因如此，才能成就每年僅此一場、無法複製的現場魅力，成為許多觀眾心中年年期待的重要盛典。

縣府表示，落山風藝術季將持續結合自然場域與當代表演，繼續以藝術回應土地、以創作串連地方，請民眾持續關注。更多藝術季詳情，請至屏東縣政府官網、2025落山風藝術季官網或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。