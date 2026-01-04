屏東落山風藝術季 湧數千人

屏東落山風藝術季由何曉玫舞團壓軸的精彩演出。



（記者毛莉攝）

屏東落山風藝術季年度沙灘大戲「海口狂想曲」，三日傍晚在海口沙灘盛大登場，吸引數千名民眾湧入海岸欣賞演出，再度寫下屏東冬季藝文活動的精彩篇章。

縣府傳播暨國際事務處表示，「海口狂想曲」集結多組重量級表演團隊同台共演，融合搖滾音樂、當代舞蹈、馬戲藝術與派對式演出氛圍，成功形塑一場充滿能量與想像的「台式芭比狂歡派對」。

演出由金音獎最佳現場演出樂團「當代電影大師」以強烈搖滾節奏揭開序幕，緊接著「創造焦點馬戲團」攜手「屏東日系築夢一輪車俱樂部」帶來高難度肢體特技演出，讓現場觀眾驚呼連連、掌聲不斷；壓軸登場的國家文藝獎得主「何曉玫舞團」，則以深具當代精神的舞蹈語彙，為整場演出注入厚實而耐人尋味的藝術深度。

傳播暨國際事務處指出，海口沙灘的演出場域需克服落山風帶來的強風、沙塵與環境變數，對表演團隊與技術整合都是高度考驗。