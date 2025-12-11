屏東落山風藝術季12/20登場 打造19件地景裝置

（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東落山風藝術季20日登場，展區從車城鄉海口港延伸至看海美術館，今年邀請國內外16組團隊打造19件地景裝置及特展，並在明年1月3日安排藝文表演「海口狂想曲」，邀民眾共享。

屏東縣政府今天新聞稿表示，落山風藝術季自民國111年舉辦至今，已成為南台灣旅遊亮點，今年以「看!海口Hey,Haikou!」邀請墨西哥、美國、法國、日本、台灣等16組藝術家，在沙灘、港灣、村落三大展區創作19件地景裝置及一檔看海美術館特展。

其中，前衛纖維藝術家劉棟以數千片布料，透過層層堆疊，打造立體光影纖維藝術展，還有可愛擬人化犬、貓作品，重頭大戲藝文表演「海口狂想曲」，將於明年1月3日在海口沙灘開演，期待透過多元創作與演出，打造跨文化、多層次藝術饗宴。

縣府傳播暨國際事務處表示，根據交通部觀光署統計，今年截至10月，看海美術館觀光人數達49萬4804人次，創下歷年新高，其中1月、2月、5月至8月的單月訪客數皆突破5萬人次，展現高人氣，而日本鹿兒島縣知事鹽田康一、日本相撲力士、澳洲猛男消防員、韓國主流旅遊媒體與越南旅行業者等團隊也都到訪，成功提升屏東國際能見度。

傳播處提及，今年看海美術館推出多檔藝術展覽，包含「在海邊的人」、「怪獸代班」、「How Sweet甜的滋味—彼得安東特展」，而年度壓軸2025落山風藝術季「看!海口Hey,Haikou!」，將於20日展出，邀請民眾感受落山風與藝術交織魅力。（編輯：謝雅竹）1141211