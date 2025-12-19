屏東落山風藝術季20日登場 《看！海口 Hey,Haikou!》開箱驚喜亮點
記者毛莉／屏東報導
2025落山風藝術季將於12月20日登場，今年結合國內外16位藝術家，以《看！海口 Hey, Haikou!》為主題，在海口沙灘、港灣、村落與看海美術館開展，19日晚間，縣長周春米率先開箱展區亮點，從海邊大型裝置到村落融化人心的職人貓咪、巨貓等作品，不僅處處驚喜，由日本料理職人設計的「海口食堂」也同步亮相，周春米邀請全國民眾造訪南台灣，走進風土、品味海口魅力。
周春米表示，落山風藝術季已成為冬季南台灣最受歡的旅遊品牌，今年《看！海口 Hey,Haikou!》，以海口的節氣、農事、潮汐與風味，構成展覽主體，邀請台灣、法國、美國、日本、墨西哥共16位跨語言與文化的藝術家陣容，創作涵蓋纖維藝術、鋼雕、竹構、編織等形式的地景裝置，從沙灘、港灣到村落，三個不同地景特色展區，帶給觀者多樣性的體驗感受。
周春米指出，過去常被形容是遠的要命的美術館，如今有越來越多藝術家選擇到此展出，今年特別邀請兩位日本料理職人—對中剛大、森本由美，與車城社區長輩合作，為屏東量身研發限定「海口食堂」料理，她也分享，下午走訪社區跟老師、長輩們一同製作便當時，選用雞肉、月桃葉、蘿蔔、牛港鰺、香草葉，以及社區自製的豆腐乳醬與豆鼓醬等食材，充分展現在地飲食特色。
縣府傳播暨國際事務處表示，在港灣展區海堤上，有法國藝術家艾斯特．卡瑟爾《來自四面風的回響》，白天是一顆巨大的眼睛，夜晚多重眼睛浮現，引導旅人以新的角度看世界。張育嘉《體操男爵的返航歡迎線》，在海天之間為旅人點亮靠岸的方向。
傳播處說，看海美術館曾是廢棄的候船室，如今在藝術的創意下重獲新生，本次邀請到活躍於國際、來自屏東的藝術家劉棟，他以數千片布料堆疊出大地、海洋等震撼視覺的風景，其層次與光影宛如繪畫般精密，遠看是色彩律動，近看則在纖維細節中流動情感，是本屆藝術季不可錯過的作品。
走進村落展區，可以看見游文富的《有風味(位)》，以石磚、竹編將廢棄的石頭屋，轉生成有風的雅室空間；陳淑燕《海口ㄟ風，鹹鹹的》將植物染布片與竹串連，隨日光與海風輕動，適合文青拍照。村子裡怎能没有貓呢？山內庸資創作手捧啤酒與黑輪的《村落老闆娘》等5隻化身海口人物的貓，以及大型橘貓，幽默呈現小鎮的日常。
沙灘區則展出8件各具特色作品，包括李蕢至《風逕》以竹構形成S行動線，如風掠過的痕跡；曾煜譡《風之間》立於沙丘像捕風容器；鄭元東《風的容器》以極簡造型呈現風的流動；來自墨西哥的Lua《紅珊瑚之亭》邀請觀者穿梭其中感受海洋氣息。
此外，葉文凱《墜落沙灘的寶石》以玻璃折射海天光影，內部的小型開放式圖書館提供片刻的安靜；美國藝術家史考特·范德沃《地平線研究》，以11種角度觀看海口，重新理解海岸線；詹惟欣《風起之境》以雙弧結構回應風的力量；米類的作品《風聲》是一座能聽見風的開放場域。
縣府表示，每屆落山風藝術季最受期待的大型藝文表演，將於1月3日傍晚五點到六點半，在海口沙灘演出《海口狂想曲》，由當代電影大師樂團以震撼的搖滾節奏開場，創造焦點馬戲團、日系築夢一輪車俱樂部、國家文藝獎得主何曉玫舞團共同演出，台式芭比狂歡派對全開，觀眾們千萬別錯過！
每週、六日推出限量預約海口食堂文化體驗《一餐一樂章》套餐，由日本料理職人對中大剛、森本由美與居民共作，以當季的作物漁獲烹調，一盒風土料理、一塊特製包巾、一杯茶、一段月琴與故事交織而成的時光。
2025落山風藝術季展覽至明年3月1日止，在《海咖啡》有供應飲品與甜點，也有販售藝術家授權文創商品等。《海角電話亭》提供DM、印章與明信片，旅人可寫下句子把海口記憶寄回家。
圖：屏東落山風藝術季20日登場，《看！海口 Hey,Haikou!》開箱驚喜亮點。（屏東縣政府提供）
