屏東蓮霧農歲末送暖! 邀梁又南助陣幫助植物人

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

屏東蓮霧農王瑞雄捐贈一千盒的彩色蓮霧禮盒，給創世屏東分院來義賣，還特別邀請到藝人梁佑南助陣。梁佑南說，見證過多位植物人甦醒重生的生命奇蹟，感謝創世不放棄每一個生命，也呼籲粉絲一起認購，幫助植物人。

屏東蓮霧農歲末送暖！ 邀梁佑南助陣義賣 幫助植物人家庭

阿仁七年前因中風變成植物人，轉介到創世屏東分院，在兩年前甦醒過來，現在已經能自主進食。（圖／民視新聞）

甦醒過來的阿仁，一口咬下蓮霧，久違的滋味，讓他一口接一口，說出「甜喔！」。一旁看著的藝人梁佑南好感動，「沈睡中的植物人醒過來之後可以吃蓮霧，而且他告訴你甜喔，多感動。」阿仁七年前因中風變成植物人，轉介到創世屏東分院，在兩年前甦醒過來，雖然恢復意識，但無法自理生活，仍住在創世。創世屏東分院目前安養56位植物人，另外到宅服務的有80人，每位植物人每月平均花費5至7萬元，所需經費龐大。屏東蓮霧農王瑞雄特別捐贈1000盒彩色蓮霧禮盒來義賣，藝人梁佑南特地南下助陣，「這麼多個分院我跑了好多個，我看到有人醒過來吃雞排，我看到有人醒過來吃巧克力，我看到有人起來會回到以前的職業，去拿槍射擊，這都是因為照顧得好才能夠有這樣的成就。」

廣告 廣告

屏東蓮霧農歲末送暖！ 邀梁佑南助陣義賣 幫助植物人家庭

彩色蓮霧禮盒很特別，總共有五個品種，除了黑金剛外，居然還有白色的蓮霧。（圖／民視新聞）

創世屏東院院長林湘華：「目前我們大概有700盒需要被認購，也還可以認購蓮霧樹，因為蓮霧樹農家也會協助我們去採收，這次募集的款項預計約115萬元。」彩色蓮霧禮盒很特別，總共有五個品種，除了黑金剛外，居然還有白色的蓮霧。屏東蓮霧農王瑞雄：「這個就是白嘉麗蓮霧，它是雪白的，這個是白子彈蓮霧，它是長條形的翠綠色的，有小時候吃蓮霧的那種香氣，每一位植物人的背後都有一個家庭，讓他們每個家庭都可以有喘息的機會，還有更妥善的照顧。」王瑞雄也提供果樹認養，不少藝人都來共襄盛舉，愛心不落人後。

原文出處：屏東蓮霧農歲末送暖！ 邀梁佑南助陣義賣 幫助植物人家庭

更多民視新聞報導

青森7.5強震！ 台人肉身護旅館電視 日本網友讚聲一片

"點燃生命之火"點燈募款活動 現場百人齊聲歡呼

寒冬不冷！「國民媽媽」林美秀親自為創世基金會送暖 關懷弱勢家庭

