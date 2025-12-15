屏東蓮霧農 連12年義賣挺創世

屏東農友王瑞雄（左四）連續12年捐百萬餘元蓮霧禮盒支持創世屏東院，15日攜手藝人梁佑南（左三）、鍾天（右二）再次喊出「你捐善款，我請客」口號，盼大家認購禮盒或認養愛心樹。（謝佳潾攝）

一場買蓮霧的緣分，讓屏東農友王瑞雄連續12年捐出總價值百萬餘元的「彩色蓮霧」禮盒，支持創世屏東院服務植物人，他15日攜手藝人梁佑南、鍾天再次喊出「你捐善款，我請客」，盼大家認購禮盒或認養愛心樹，讓愛散播出去。

昨日在創世屏東院募捐會場上，王瑞雄表示，民眾只要認養1棵1萬2000元的愛心蓮霧樹，他就送8盒「彩色蓮霧」禮盒，每盒價值1150元、重2公斤，裡有祖母綠、白子彈、黑金剛、黑糖芭比、白嘉莉、巨無霸水蜜桃蓮霧等品種，色彩繽紛，如同人生。

王接著打趣道，若有預算考量，直接買禮盒也沒問題，不僅自用、送禮兩相宜，還可以做愛心，所得金額將全數捐出，除照顧創世屏東院的院民、也讓每個植物人背後的家庭有喘息機會。

王瑞雄的大方，令創世屏東院感激不盡，而談起雙方合作，更是一段令人動容的故事，王說，12年前，還在創世服務、尚未當議員的陳哲蕙找上他說要買蓮霧募捐，但他覺得非營利單位要靠蓮霧募款太辛苦，於是在得知當時創世約服務百人後，直接捐出100棵蓮霧樹，之後更是年年捐出千盒總價百萬餘元的禮盒。

他強調，行善這條路不孤獨，自從他為創世屏東院拋磚引玉認購禮盒與認養愛心蓮霧樹後，每年都有百人認養愛心樹，連香港、新加坡的善心人士都在詢問，所以他相信今年活動再次發起後，響應仍依舊不凡。

創世屏東院長林湘華表示，每位植物人每月平均花費約5至7萬元，而屏東院目前安養56位植物人、到宅服務80位植物人及重度臥床長輩，所需經費龐大，不料今年募款金額比去年減少400萬元，所以這次募款相當重要，也非常感激。