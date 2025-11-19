屏東藍外套「怪叔叔」出沒！闖屋裝熟洗腦長輩借錢。（圖／TVBS）

屏東市區近日出現一名身穿藍色連帽外套的可疑男子，專門挑選只有外籍看護或長者在家的時機，直接闖入民宅裝熟借錢。這名「怪叔叔」會假裝認識屋主，嘗試與長者攀談並藉機騙取金錢。所幸最近一起事件中，機警的外籍看護及清醒的長者識破騙局，使男子落荒而逃。事件曝光後，屋主緊急在社群媒體發文，提醒附近居民提高警覺，保護自身安全及財產。

這名男子作案手法相當特別，會先在住家附近徘徊觀察，全身包緊緊的同時不斷左右張望。接著他會拿出手機假裝通話，實際上卻沒有撥通，藉此掩飾自己可疑的行為。在確認時機成熟後，他便會直接侵門踏戶，走進民宅與長者攀談，甚至謊稱要送水果，實則目的是為了借錢。

穿藍色連帽外套的男子進屋後，和長輩裝熟聊天，伺機騙錢。（圖／TVBS）

在最近的一起事件中，這名男子試圖與臥床的阿嬤套近乎，甚至摸阿嬤的額頭假裝彼此很熟識。然而阿嬤保持清醒，直接表明不認識對方。同時，外籍看護也機警地拿起手機，表示要向屋主確認此人身分，這舉動嚇跑了該名男子。

事件發生後，當事屋主的兒子表示，最擔心的不只是有人借錢，更害怕家中無人且門沒上鎖時，陌生人可能闖空門造成更大損失。大同派出所副所長蔡建偉表示，經了解該住戶未發生財物損失，警方目前正積極追查該男子身分。

目前這名「怪叔叔」仍未被找到，他的真實目的尚不清楚，但所幸居民都保持警覺性，使他無法得逞。提醒民眾平時要多加留意周遭環境，特別是家中若只有長者或外籍看護時，更應確實做好門戶安全措施，以保護人身及財產安全。

