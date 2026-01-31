屏東蜂蜜歉收 農盼政府助行銷

近年雨水豐沛卻導致蜂蜜欠收，屏東縣獨有的烏桕蜜、埔姜蜜、紅柴蜜更是產量大減，不過有蜂農為穩定客源不敢漲價。（謝佳潾攝）

受氣候影響，近年雨水豐沛導致蜂蜜歉收，屏東縣獨有的烏桕蜜、埔姜蜜、紅柴蜜更是產量大減，市面價格也因此漲幅不定，不過，有蜂農為穩定客源不敢漲價，但也嘆蜂農是弱勢族群不被看見，希望政府單位能幫忙多加行銷。

屏東市蕭姓蜂農指出，近年受氣候影響，颱風多雨水也多，所以不僅導致開花率低，連帶也影響蜜蜂無法採蜜，因此蜂蜜產量銳減，以烏桕蜜、埔姜蜜、紅柴蜜來說，去年產量不到500斤，其中烏桕蜜、埔姜蜜在大前年更是幾近零採收。

由於烏桕花生長在屏東與台東的交界處，埔姜花生長在枋寮、枋山、恆春一帶，紅柴花則生長在三地門、沿山公路，所以烏桕蜜、埔姜蜜、紅柴蜜是屏東縣獨有的蜂蜜，而產量歉收也導致市面價格漲幅不定，蕭說，正常產量下，蜂蜜1斤約300多元，歉收時曾飆漲到1斤4、500元。

不過為穩定客源，有些蜂農不敢漲價，蕭就是其中之一，她說，工錢算自己的，少賺一點沒關係，且養蜂是從日據時代傳承至今的家族事業，持平賣價也算是回饋地方。

「有6、7年不敢漲價了！」枋山鄉陳姓蜂農也說，蜂蜜是特殊農業，因為非民生必需品，所以若調高價錢會擔憂流失顧客，蜂蜜產量不穩是事實，量少不能漲、量多又怕同業削價競爭，實在很無奈。

陳自嘲，台灣蜂農是弱勢族群，同行間都說「我們人少、選票少，所以不會被政府照顧」，如近年大家注重養生、提倡減醣飲食，就連蜂蜜也遭殃，訂單有減少的趨勢，但「純天然的蜂蜜是最無負擔的甜」，連學術研究都顯示蜂蜜對人體健康有益，但幾乎不見政府幫忙推廣。

屏東市養蜂產銷班第一班班長陳國昌也說，養蜂是靠天吃飯的產業，產量無法要求穩定，但政府若能幫忙行銷，對蜂農來說是很大的幫助。

對此，屏縣府農業處表示，目前就蜂蜜農損部分有給予相關補助，也將持續舉辦評鑑協助行銷。

立委徐富癸則表示，將要求農政單位加強對蜂農的產銷輔導，協助建立穩定銷售模式，避免蜂農各自為戰，並推動企業認購在地蜂蜜，成為蜂農穩定銷量的重要後盾。