屏東表揚志願服務志工 八十歲阿嬤獲暖陽獎

屏東表揚志願服務志工，八十歲阿嬤李鍾梅珍（中）獲暖陽獎。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣政府十六日表揚志願服務暨社區好讚認證、績優合作社，縣長周春米表揚二百多位績優志工和團體，其中八十歲的阿嬤李鍾梅珍接案近五十件，長期照顧獨居老人，獲得屏東暖陽獎。

這項頒獎典禮表揚兩組家庭志工獎、一個耆銀團隊獎與銀閃志在改造王金銀銅獎，以及屏縣志願服務金質、銀質共計一一五位志工；另包含社會福利、環保、水利、教育、警政等二十九個績優志工團隊，以及局處推薦績優志工代表七十位、二十一個好讚認證社區、二十二家合作社，齊聚超過四百位志工及社區夥伴，現場溫馨熱鬧。

周春米表示，屏東人口七十八萬多人，目前領取志願服務手冊的志工已突破五萬人，全縣志工團隊更達九百五十四隊，是支撐縣政推動、照護弱勢與推廣公共政策的重要力量，感謝大家長年以行動實踐公益精神、攜手共築希望城市，而屏東即將在一一六年舉辦全國運動會及設計展，將迎來大量國內外旅客，屆時將需要更多志工陪伴城市前進，共同展現屏東的熱情與榮耀。

獲得屏東暖陽獎的八十歲李鍾梅珍阿嬤表示，自三十多歲開始接觸志願服務，退休返鄉後參與據點及教會的獨老探訪，「一個月固定探訪，有時路過也會去看看。」她說，陪伴是最重要的力量，能把服務做到八十歲，是她一生最驕傲的事。