屏東表揚績優獨老關懷團隊 用心守護長者

屏東縣政府預於11月16日在縣府1樓大禮堂辦理「屏東縣114年度志願服務人員暨社區好讚選拔、績優合作社聯合表揚典禮，今年度表揚首次新增「獨老關懷服務獎」，分別為「獨老守護團隊獎」、「典範督導獎」及「屏東暖陽獎」，藉此表揚在第一線投入獨居長者服務的團隊、督導與志工，肯定他們長期默默付出的精神與行動。

本屆獲得「獨老守護團隊獎」共有3個單位，分別為財團法人弘道老人福利基金會、屏東縣竹田鄉築愛發展協會，以及屏東縣全齡健康促進與教育推廣協會。其中，弘道老人福利基金會志工團隊負責潮州鎮部分村里、萬丹鄉及林邊鄉，長期扮演獨居長者生活守護者的角色。寒冬春節期間，志工會送上年菜、陪長者圍爐、走春，將節慶溫暖帶進家中；夏日高溫時，則上門關心居家環境，協助改善通風降溫，確保長者安全。一次協助長者居家清潔時，原本只在床上觀看志工打掃的朱姓阿公，也被鼓舞主動捲起袖子加入整理家務，讓志工深受感動，也讓關懷與善意在長輩與志工間持續流動，形成真正的「善的循環」。

「典範督導獎」2位督導，分別是屏東縣竹田鄉築愛發展協會的黃育珍督導，以及屏東縣全齡健康促進與教育推廣協會的林美幸督導。林美幸督導服務車城鄉，身為當地人並擁有19年在地志工經驗，她主動關心志工，傾聽困難、陪伴台語不流暢的志工進行訪視，並適時調整分工，凝聚團隊向心力。熟悉社區資源的她，能有效串連各村志工，並結合長照經驗，提升服務效率與關懷溫度。

「屏東暖陽獎」共表揚3名個人得獎者，他們長期深入社區，陪伴獨居長者，用行動傳遞愛與關懷。財團法人弘道老人福利基金會的林立婉志工，服務萬丹鄉林阿公時，發現其電鍋壞掉，煮餐成為困難。雖然長者未直接求助，林志工敏銳察覺困境，立即聯繫督導並協助申請縣府「周逸君敬老專案」補助，成功解決長者問題，讓長者感激地表示：「若無志工的幫忙，我何時才能有電鍋能使用。」屏東縣竹田鄉築愛發展協會的田淑琴與李鍾梅珍志工也長期投入獨居長者關懷服務，親自探訪長輩、傾聽生活需求，並協助連結社區資源。尤其李鍾梅珍已高齡80歲，仍以實際行動展現「年齡不是限制，愛心永不退場」的精神，成為地方最溫暖的典範。

縣府社會處表示，這些在地志工與團隊的關懷如屏東暖陽，最真實也最溫暖。縣府將持續合作，推動友善長者照顧與支持，讓每位長輩「在地安老、安心生活」。

資料來源:屏東縣政府