屏東西市場新店開張 台畜公司門市、「豬豬呷」豬雜專賣店進駐

▲台畜公司進駐屏東西市場開設新門市與「豬豬呷」豬雜專賣店今(28)日開張，屏東縣長周春米應邀揭牌。（圖／記者王靚慧攝）

【記者 王靚慧／屏東 報導】開幕一年多的屏東西市場人氣衰退，攤商進駐、撤出頻繁，在屏東縣政府努力下，引進知名廠商進駐，期望帶動西市場人氣及買氣。國內老字號肉品加工大廠「台灣農畜產工業股份有限公司」，於屏東西市場設立新據點今(28)日下午啟用，包括「台畜門市」及「豬豬呷-屏東豬雜專賣店」，縣長周春米應邀參加揭牌儀式時表示，台畜從屏東土地起家，陪伴台灣家庭近一甲子，期盼台畜的加入，吸引更多優質品牌進駐西市場。

▲台畜公司進駐屏東西市場開設新門市與「豬豬呷」豬雜專賣店今(28)日開張。（圖／記者王靚慧攝）

這次台畜公司啟用的新據點，位於屏東西市場7、8號店鋪兩間相鄰店面，一間是香氣四溢、暖胃又暖心的「豬豬呷—屏東豬雜專賣店」，另一間是提供生鮮與加工肉品的「台畜門市」，周縣長現場品嚐大骨湯、肉燥飯、黑白切等，大讚美味。

周春米縣長表示，台畜公司陪著屏東人一起長大，該公司已傳承到第三代，老品牌帶給消費者信賴的保證。自任立委時即參與台畜公司屏東農科工廠完工啟用典禮，去年率團赴日本參加東京食品展時，也見證台畜公司與日商簽署合作備忘錄，台畜公司這幾年不僅在國際上有亮眼的成績，也以具體行動回饋家鄉，成為西市場的生力軍，盼能吸引更多企業與攤商進駐，帶動社區繁榮。

周春米縣長表示，西市場從傳統市場轉型成現代化的新型市場，為屏東重要的公共建設，台畜門市與「豬豬呷—屏東豬雜專賣店」的進駐，代表對屏東西市場優質場域的肯定，更展現「產地直供」與「全豬利用」的永續理念，歡迎屏東鄉親、觀光客到西市場採購食材、品嚐美味料理。

▲台畜公司進駐屏東西市場開設「豬豬呷」豬雜專賣店販售美味大骨湯、肉燥飯、黑白切等熱食。（圖／記者王靚慧攝）

台畜公司董事長張華欣表示，能夠在屏東家鄉的市場設點，對企業而言意義非凡，台畜從飼養源頭到屠宰加工，皆以高標準把關，包括導入AI、自動化產線等。位於屏東西市場的台畜門市，是在屏東第一次走出前店後廠的據點，販售的商品也會跟連鎖通路不同，而「豬豬呷-屏東豬雜專賣店」讓民眾在舒適的環境吃黑白切，並且從屏東出發走向連鎖，以不收加盟金的友善模式支持年輕人低門檻創業。

屏東縣政府表示，屏東西市場今年參加經濟部優良市集暨樂活名攤評核，獲得三星優良市集，且市場內有五家攤商榮獲「3星樂活名攤」，縣府除持續招商外，更提供具彈性、短期的日租方案，並積極辦理室內空氣品質提升計畫，打造讓民眾更安心、更享受的購物環境。