屏東西市場 實施點名制 盼扭轉劣勢

屏東西市場因油煙味、停車位等問題負評不斷，攤商為扭轉劣勢而達成實施「點名制」共識，淘汰不常營業的業者，避免「店家不開、客人不來」的惡性循環。（謝佳潾攝）

屏東西市場負評不斷，攤商為扭轉劣勢達成實施「點名制」共識，淘汰不常營業的業者，避免「店家不開、客人不來」的惡性循環，同時主動開發客源如外送、直播等，雖然將面臨轉型陣痛期，但攤商看好未來發展。議員也建議縣府從旁協助西市場加速升級。

由屏東縣政府斥資2億元打造的西市場，標榜是南台灣首座可空調室內溫度、自動換氣的綠建築市場，但前年6月開始營運後負評不斷，民眾抱怨西市場從油煙味到停車位都是問題，還曾一度有7成以上攤商怒吼「賺嘸錢」，甚至屢遭議員批評「西市場形同蚊子館」。

有攤商表示，目前西市場確實陷入平日門可羅雀的窘境，但假日還是有些許人潮，且以外縣市遊客居多，高雄、台南旅客的回流率最高，年輕、長輩族群都有，可惜屏東人就是不愛進來西市場。

西市場自治會會長許涵絢坦言，西市場經營不易就是因深陷惡性循環，店家不開店導致客人變少，然後店家一見客人變少，又更不想營業，當中有不少好位置就這樣被占據、閒置，因此，自治會建議縣府在今年做好排油煙管以前，先不主力招商，而是以「日租」方案替代，並實施「點名制」，淘汰不常營業的攤商，預估約有10至15攤將被撤掉，相信會迎來新氣象。

除整頓良莠不齊的攤商外，有心經營的攤商們也想盡辦法拓展客源，攤商表示，不一定要等客人進來才能做生意，既然客人進不來，那就自己往外推銷。因此，有人開始在顧攤時開直播，且真有民眾看到直播後，從內埔鄉跑到屏東市西市場買手工包包，成效良好。

此外，餐飲業者們也會互相幫忙，將彼此的菜單整理好後拿到公司行號、補習班發放，以外送的方式接單，順利的話，一次最高能接到2、30單，得以彌補平日客人稀少的營業額。

屏東縣議員陳揚表示，尊重自治會與攤商的共識與努力，而轉型過程勢必需要時間，縣府應從旁協助改善環境條件，讓西市場加速升級。