屏東親子公園驚傳刺胎怪客？警網搜捕釐清真相

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東市熱門遊憩景點勝利公園周邊，上周末驚傳有「刺胎怪客」出沒！有民眾目擊一名男子在U-Bike租賃站旁低頭徘徊，疑似手持利器連續刺向多部單車輪胎，甚至還伸手「確認成果」，嚇得路過家長趕緊拉著孩子避開。屏東警方獲報後不敢大意，立即派員追查，最終在社福機構尋獲該名男子，證實僅是「撿拾零件比對」的一場誤會，讓地方民眾鬆了一口氣。

昨日有民眾反映，指稱在屏東市勝利公園旁的U-Bike站點，發現一名中年男子行為怪異。目擊者拍攝指出，該男子彎腰對著多輛腳踏車輪胎處不斷撥弄，疑似手持利器刺破胎壁，且在「割完」後還刻意用手確認輪胎狀況。當時現場有不少帶著小孩的家長，見狀原本想上前制止，但看見對方疑似持有尖銳物品，擔心發生隨機攻擊事件，嚇得不敢靠近，只能隨後拍下影片報警，並心有餘悸表示，「就怕類似張文的暴力事件再次上演！」

屏東警分局崇蘭派出所接獲報案後，派遣員警趕赴現場勘查。經逐一檢查該站點所有U-Bike車輛，並未發現有輪胎遭毀損、洩氣或切割痕跡。警方同時致電U-Bike屏東服務處查證，站方也回報自17日至今，該處站點並未接獲車輛毀損報修紀錄。為了釐清真相，警方擴大調閱周邊監視器，並於18日傍晚5時許，在市區一處社會福利機構尋獲影片中的44歲陳姓男子。

經警方盤查，陳男身上並未攜帶任何利器或其他危險物品。陳男向警方解釋，他當時是在路邊拾獲一片黑色塑膠墊片，因一時好奇，才蹲在腳踏車旁，想比對該塑膠片是否為車輛脫落的零件，並無任何毀損意圖。

屏東警方表示，雖然清查後確認現場無財損且男子無傷人動機，但為求慎重，後續仍會持續調閱監視器還原過程。警方也提醒民眾，如在公共區域發現可疑人士或異常行為，應第一時間撥打110報警，由警方到場處置，避免正面衝突以維護自身安全。

