屏東親子遊憩添新點 新埤貓頭鷹共融公園啟用

▲新埤貓頭鷹共融公園今（30）日啟用，遊戲場高達8公尺的貓頭鷹造型主塔是一大亮點。

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣新埤鄉貓頭鷹共融公園今（30）日正式啟用，縣長周春米偕同地方貴賓共同為「新埤貓頭鷹共融公園」揭幕，現場湧入大批親子家庭與遊客，園區內笑聲不斷、熱鬧非凡。周縣長表示，為落實兒童表意權並深耕在地環境教育，斥資總經費1億2千餘萬元，將新埤鄉綜合休閒公園轉型升級為兼具生態、教育與遊憩功能的貓頭鷹共融公園，加上園區花海陸續盛開，可望成為今年春節最受歡迎的親子走春景點之一。

「新埤貓頭鷹共融公園」遊戲場主塔以在地生態明星「貓頭鷹」為設計主軸，結合3至6公尺高溜滑梯、爬網與鑽籠，打造多元立體遊戲空間，讓孩子在安全環境中盡情探索、挑戰自我。今日啟用活動現場人潮滿滿，不少家長一早就帶著孩子前來「搶頭香」，小朋友一走進園區，立刻被高達8公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場吸引，興奮地奔跑穿梭，開心尖叫聲此起彼落；家長則在一旁拍照記錄珍貴時刻。園區另一側，長輩們可悠閒漫步於生態埤塘與林蔭步道間，欣賞自然景觀，展現世代共融的功能。

廣告 廣告

縣長周春米表示，新埤鄉綜合休閒公園原本就是生態資源豐富的場域，地方鄉親長期期盼能兼顧生態保育與親子休憩功能，縣府因此整合各界意見，打造共融友善空間。在生態保育方面，與藍色東港溪保育協會公私協力，重新改造埤塘環境，於周邊種植挺水植物印度杏菜，營造微型生態系統，調節氣候並維持生物多樣性；同時善用在地豐沛地下水資源，在埤塘旁設置水道，於夏日注入沁涼水流，增添遊憩樂趣。

縣府工務處指出，公園總面積達7.7公頃，改善範圍5.5公頃，縣府於規劃初期即與在地餉潭國小合作辦理工作坊，傾聽孩子對遊戲場的想像與期待，並將學童創意轉化為實際設施，讓孩童親眼見證夢想成真，充分落實「兒童表意權」制度。

工務處表示，為歡慶公園正式啟用，屏東縣政府自今（30）日至2月1日推出親子塗鴉體驗活動，民眾可至服務處索取底稿與蠟筆自由揮灑創意，完成作品即可兌換精美小禮物，數量有限，送完為止，歡迎民眾攜手走春，一同感受新埤貓頭鷹共融公園的歡樂魅力。（圖／屏東縣政府提供）