南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導

有民眾在網路上發了一段影片，一名坐在警局值勤台的員警，將手機擺在電腦前看一名女直播主進行直播，認為員警這麼做不太恰當，引發網友熱議，警方介入了解後，表示就員警違失部分將予記過懲處及追究幹部責任。





屏東警值班看女直播主 影片曝光引發網友熱議

有員警在值勤台看女直播主直播，遭民眾拍下發上網引發熱烈討論。（圖／民視新聞）民眾前往警局辦事，不過卻看到一名員警，坐在值勤台，電腦前擺放著一隻手機，裡面還有一名女子正進行直播，網友將畫面拍下發上網，引發熱議。民眾：「做警員的不能這樣啦，也不是每個警員都這樣啦，太過離譜了啦。」民眾：「值班台的形象非常重要啦，無論當下是否繁忙，只要有民眾進來報案，員警應該都要展現基本的專業與尊重。」民眾：「因為一般上班族他們也會用手機，所以警察滑手機也蠻合理的，因為像我們學生上課我們也會用手機，不要影響到他的工作就好。」

屏東警值班看女直播主 影片曝光引發網友熱議

值勤台算是警察局門面，員警執勤中看直播讓民眾觀感不佳。（圖／民視新聞）不少民眾覺得員警這樣的行為不太恰當，但也有人覺得不用過度指責，事發地點就在屏東分局，根據了解，值勤時看手機直播的男子是警備隊員，警方得知消息也介入了解。屏東分局屏東分局第二組組長張聖明：「經了解確實有於執勤期間，觀看與公務無關之直播影片情形，本分局就員警違失部分將予記過懲處，及追究幹部責任，並持續加強員警勤務紀律，避免類似情況再發生。」再看一次當時畫面，員警一邊值勤一邊看手機直播，相當明顯，只要民眾走進警局，其實很容易就會看見，畫面網路曝光，有人嚴厲指責也有人覺得只是人之常情，看法不一。

