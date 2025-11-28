屏東警全力打詐 12天抓48詐團「不法所得年增4倍」

屏東縣政府與縣警局展現最新打詐成果。（圖：屏東縣警局提供）

配合全國同步打詐行動，屏東縣警局今天（28日）表示，12天內，警方一口氣瓦解48個詐騙集團、查獲197名詐騙集團成員，今年至今查扣的不法所得比去年同期成長的4倍以上。（溫蘭魁報導）

屏東縣政府28日舉行打詐成果記者會，找來世界巧克力大賽冠軍曾志元擔任金牌反詐代言人。

縣長周春米表示，自她上任以來，就將打詐列為縣府重要的施政目標：「讓大家知道說這個詐騙的魔鬼集團他們的方法、還有他們相關的一些犯罪手法，讓大家對詐騙的辨識度能夠提高。」

屏東縣政府與縣警局今舉行打詐成果記者會，縣警局向縣長周春米報告打詐成果。（圖：屏東縣政府提供）

屏東縣警局從11月10日到21日配合全國同步打詐行動專案，全力掃蕩各類詐騙集團，短短12天就瓦解48個詐騙集團、逮捕197名嫌犯、查扣25部犯案車輛以及現金將近2000萬元，另外還有虛擬貨幣泰達幣70萬多枚，價值約2165萬元。

屏東縣警察局長甘炎民說，屏東縣今年至今的詐欺案件與財產損失雙雙下降，詐騙案件下降17%、財損下降10%、攔阻的金額更成長16%，總計守住鄉親將近1億8361萬多元財產，同時，警方破獲的詐騙集團共81件586人，查扣的不法所得也較去年成長了4倍以上。