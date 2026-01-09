屏東警分局轄區1年逾400件肇逃車禍 釀百餘人受傷

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣屏東警分局統計轄內包括屏東市、萬丹鄉、長治鄉及麟洛鄉交通事故資料，去(2025)年共發生410件肇事逃逸案件，造成125人受傷、僅車輛受損者285件。警方呼籲，交通事故發生時，依法停留現場、即時救護並配合警方處理，才是對自己、對他人最負責任的行為。

屏東警分局表示，交通事故並非任何人所樂見，但事故發生後的處理方式，往往攸關人命安全與自身權益。駕駛人若能保持冷靜、依法處置，不僅可即時保障傷者生命安全，也有助於釐清事故責任，避免衍生不必要的糾紛與後續風險。

民眾於發生交通事故時，應遵循正確處理程序，包括事故發生後應立即停車留在現場，確認人員安全，如有人受傷，應即刻通報119到場救護，並撥打110通知警方到場處理。此外，妥善保留事故現場、車輛位置及相關跡證，若屬輕微事故且無人受傷，於完成必要處置後，應將車輛移置不妨礙交通的處所。最後，事故處理過程中應保持理性溝通，避免衝突或逕自離去，以免衍生更嚴重的法律責任。

警方表示，駕駛人於交通事故發生後，若未依法停留現場處理或選擇逃逸，將依《道路交通管理處罰條例》第62條規定嚴予處罰，無人傷亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元至3000元罰鍰，並得吊扣駕駛執照1至3個月；肇事致人受傷或死亡而未即時救護、保留現場並通報警方者，處3000元至9000元罰鍰；若肇事致人受傷而逃逸，將吊銷駕駛執照，致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷駕駛執照，不得再考領。

