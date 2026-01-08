屏東警力再升級！ 槍彈實驗室上線、警用裝備全面強化

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為強化槍枝鑑識量能並提升員警執勤安全，屏東縣政府警察局於今（8）日在潮州警察分局舉行「槍彈實驗室」揭牌啟用儀式，由縣長周春米主持，宣告國內最南端槍彈鑑識據點正式投入運作，未來將大幅縮短空氣槍等案件鑑驗時程，提升辦案效率。

揭牌儀式簡單隆重，現場透過警察同仁情境劇呈現鑑識辦案流程，並展示新添購的鑑識儀器與警用裝備。周縣長也實地視察槍彈實驗室設備與作業動線，了解鑑識流程運作情形。

▲屏東槍彈實驗室揭牌_槍彈試射。（圖／屏縣府警察局）

縣長周春米表示，過去涉及空氣槍案件須送往台北刑事警察局鑑驗，往返及鑑定時間常需2至3個月，影響偵辦時效。因應實務需求，縣府選定交通位置居中的潮州分局設立槍彈實驗室，讓屏北、屏南警力均可就近支援，對全縣治安維護具關鍵意義。

除鑑識量能升級外，縣府也動用第二預備金，投入237萬7,000元添購多項警用防護及執勤裝備，包括拋射式電擊器、防割手套、防護型噴霧器、戰術背心與微型攝影機等，全面提升第一線員警在高風險勤務中的安全防護。

▲屏東槍彈實驗室揭牌_槍彈實驗室。（圖／屏縣府警察局）

警察局指出，槍彈實驗室自113年8月啟動籌備，完成人員專業訓練並通過警政署刑事警察局評鑑，正式成為最南端槍彈鑑識據點。未來將結合設備升級與專業鑑識能量，持續提升執勤安全與辦案效能，打造更安全、宜居的屏東。