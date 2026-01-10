屏東警匪追逐！拒檢逃逸後仍遭逮 車內搜出毒品

屏東縣 / 綜合報導

屏東內埔鄉，星期四晚上，發生警匪追逐的場面，原來是一名員警巡邏時，發現一輛轎車很可疑，就上前盤查，沒想到駕駛卻立刻踩油門，加速逃逸，結果撞上正在等紅燈的車子，但駕駛卻棄車逃逸，警方一路追緝，最後把這名駕駛制伏，還在車上搜出毒品。

警方巡邏發現一輛轎車，形跡可疑，要準備攔查，沒想到駕駛加速逃逸，直接撞上，前方停等紅燈的其他車輛，之後棄車逃逸，警方一路追上去，將人壓制，民眾說：「看到警察追逐，然後剛好這邊紅燈，那時候有很多車，但是被撞到的有三台，包含他自己那一台，警察聲音很大，看到兩個警察，這樣追追追，追到前面去，把那個人按著，然後再壓回去。」

民眾說：「有啊，追，從這邊過去，我剛好在這，開很快。」警匪追逐，發生在屏東內埔，8日晚上7點多，員警巡邏時，發現一輛轎車怪怪的，要向前攔查，但駕駛心虛看到警察來了，馬上踩油門開溜，沒注意到前方號誌是紅燈，剎車不及，直接撞上其他車輛，還好沒有人受傷，但竟然還跑給警察追，最後被壓制，並在車內找到毒品。

屏東縣內埔分局偵查隊副隊長李鑑勳說：「逃竄之自小客車，剎車不及，追撞前車後停止，員警立即下車盤查，並於該車內起獲毒品，全案依違反毒品危害管制條例，移送屏東地檢署偵辦。」車上藏毒，結果看見警察，心虛想逃走，這下撞上其他車輛得賠償，毒駕被抓罪加一等。

