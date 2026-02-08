屏東警圍捕攻堅抓通緝犯 同夥持爆裂物與警對峙

屏東縣 / 綜合報導

屏東縣東港分局警方跨區辦案，今(8)日下午前往內埔鄉要拘提一名李姓通緝犯，沒想到，屋內一名林姓男子，立刻衝上頂樓手持爆裂物與警方對峙，場面一度緊張，警方當場通知男子家屬到場勸說，才讓他棄械投降，後續軍方防爆小組獲報也到場取回爆裂物，警方也在屋內查獲毒品，至於林姓男子的犯案動機，是否跟毒品有關，有待警方的調查釐清。

現場拉起封鎖線，封鎖線內，多名穿著防彈背心的警力，在屋外戒護，8日下午1點多，屏東東港分局警方，跨區到內埔鄉一處住宅，要拘提一名李姓通緝犯，沒想到屋內一名林姓男子發現，立刻衝到屋頂，手持爆裂物與警方對峙，現場一度緊張，鄰居當下嚇得都緊閉大門，不敢外出，後來警方請來林姓男子的嬸嬸進行勸說，才讓他棄械投降。

屏東東港分局分局長高志正說：「我們先請他把爆裂物放置在現地，然後人員過來我們警方這邊，我們有在現場查獲了二級毒品安非他命700多公克。」至於他拿的爆裂物是什麼，軍方防爆小組，獲報已趕往現場，而男子跟李姓通緝犯是什麼關係，屋內是否製毒，林姓男子的犯案動機，是否跟毒品有關，都有待續警方後續的調查釐清。

