屏東警圍捕毒犯 嫌「疑拿手榴彈」對峙90分鐘…軍方鑑定出爐

屏東一名通緝犯，手持疑似爆裂物（紅圈處）爬上屋頂，與警方對峙。讀者提供



屏東縣東港警方今天（2／8）下午緝捕通緝犯，沒想到通緝犯的友人竟拿著疑似手榴彈的爆裂物，爬上屋頂與警方對峙。警方找來家屬勸說，僵持90分鐘後才將其逮捕。另外，軍方也初步鑑定，該武器並非國軍制式彈藥。

屏東縣東港警分局今天進行毒品專案時，下午2時許前往內埔鄉查緝李姓通緝犯。東港警分局長高志正表示，順利將李嫌拘提後，並非緝捕對象的友人林姓男子情緒十分激動，跑到3樓屋頂，甚至拿出疑似手榴彈的爆裂物與警方對峙，情勢一度相當緊張。

廣告 廣告

警方立即封鎖現場，用盡方法勸說仍無法說服林嫌，最後趕緊找來林嫌家屬到現場勸導，耐心溝通下，林嫌才放下爆裂物，配合警方逮捕，雙方對峙1.5小時，警方最後將嫌犯林男制伏，現場起出安非他命700多公克。東港警分局說明，疑似爆裂物的部分，經軍方初步鑑定非屬國軍制式彈藥。

屏東一名嫌犯，手持疑似爆裂物（紅圈處）爬上屋頂，與警方對峙。讀者提供

警方表示，當場通知相關軍方單位到場協助鑑定該疑似爆裂物之性質，後續將依鑑定結果依法處理，並持續擴大追查毒品來源及相關涉案人員。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

《世紀血案》楊小黎、李千娜、簡嫚書演誰？為何道歉？爭議一次看

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」