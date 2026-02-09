屏東警攻堅影曝！ 通緝犯疑持「震撼彈」衝屋頂對峙

屏東縣 / 綜合報導

屏東警方昨(8)日下午掃蕩製毒工廠，成功逮捕1名李姓通緝犯，但這時他的同夥林姓嫌犯趁機跑到隔壁屋頂，疑似持震撼彈在屋頂，與警方對峙1個半小時，最後他的親屬與他溫情喊話，他才棄械投降，當時攻堅畫面也曝光，警方在屋內起獲安非他命超過700克。而春節前，警方持續掃蕩不法，2個月就破獲毒品270件，查扣毒品高達160公斤。

大批員警，上門攻堅，逮捕一名李姓毒品通緝犯，就在這時，他的同夥趁隙開溜。員警VS.嫌犯說：「來，你過來。」趁著警方注意力都在李姓嫌犯身上，另一名林姓同夥從陽台跑到隔壁頂樓，手持爆裂物和員警對峙，就在鐵皮屋頂上，右手全程持爆裂物，和警方僵持到過一個半小時，場面一度僵持，最後找來他的親屬溫情喊話，才讓他棄械投降。

東港分局長高志正說：「共計查獲二級毒品安非他命逾700公克。」經清點後共查獲二級毒品安非它命逾700公克，被逮後，與警方對峙的林姓嫌犯走在後面，在員警荷槍實彈戒護下移送上車。

而根據了解，他手持的爆裂物，初判疑似「震撼彈」，爆炸時會產生強烈的閃光和尖銳的聲音，主要用來分散混淆歹徒的判斷思考，另一邊，警方全副武裝，持續掃蕩不法，大批員警，破門攻堅製毒工廠，壓制場內嫌犯。

從去年12月到今年1月，屏東警方破獲毒品案一共270件，查扣毒品高達160公斤。刑事警察大隊副大隊長江啓超說：「查獲製毒工廠4件8人，販毒藥頭17件19人，查獲各式槍械8支及子彈，查獲賭博案件3件32人，查獲詐欺集團案件13件76人。」另外在掃蕩槍枝幫派與賭博，以及打擊詐欺案，也紛紛有亮眼成績，春節前夕，更投入交通維護，強化治安防護網。

