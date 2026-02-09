屏東警查緝毒品 嫌犯同夥疑似持爆裂物與警對峙

霹靂小組全副武裝準備進入現場，絲毫不敢大意，屏東縣警方週日下午執行毒品專案，來到內埔鄉一處透天厝搜索，準備拘提李姓嫌犯，未料同行的林姓男子突然竄逃到頂樓，手中還疑似拿著爆裂物，一度與警方對峙。

鄰居表示，「我下午來就圍這樣子了，他在上面拿手榴彈。」

其他鄰居說道，「好像有聽，有手榴彈，他說不是有好幾個進去，全副武裝。」

附近鄰居感到不安，警方調派更多人力到現場控制狀況，除了拉起封鎖線，也請來嫌犯嬸嬸到場喊話勸說，歷經大約一個半小時，林姓嫌犯最終願意配合調查釐清，沒有造成人員受傷。

廣告 廣告

東港分局長高志正說明，「他的手持著疑似爆裂物，他沒有做什麼表示，那是我們警方判斷有危險性，所以我們也立即通知相關的防爆單位來現場做處置。」

一開始傳出嫌犯手持疑似爆裂物，外界一度傳出是手榴彈，軍方初步到場鑑定後，確認非屬國軍制式彈藥，因此由警方接手處理，帶回鑑識，而現場還查獲安非他命700多公克，全案將進一步擴大偵辦，也將釐清林姓嫌犯為何突然逃逸，是否有涉及其他不法行為。

更多公視新聞網報導

高鐵台南站傳有危險物品 警方未發現爆裂物證實誤報

雲林25歲男涉持刀刺死母 父身中多刀無生命危險

屏東萬丹槍砲案警匪對峙 嫌犯屋內搜出大量槍毒送辦

