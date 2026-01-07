屏東警深入退休族群宣導防詐 守護長者一生積蓄

為提升退休長者的防詐意識，守護辛苦一輩子累積的退休成果，屏東縣政府警察局6日走入「社團法人屏東縣糖業從業退休人員協會」會員大會進行防詐騙宣導，由副局長賴吉雄率隊，並與協會理事長胡正雄、縣議員梁育慈及神腦國際董事長余政憲等人共同向會員宣講，透過貼近生活的實際案例與互動方式，協助長者建立正確的識詐、拒詐觀念，現場反應熱烈。

↑圖說：屏東縣政府警察局副局長賴吉雄進行防詐騙宣導。（圖片來源：屏東縣警察局提供）

縣議員梁育慈與神腦國際董事長余政憲致詞時指出，退休族群因長年工作累積一定經濟基礎，是社會的重要資產，卻也成為詐騙集團經常鎖定的對象，常見手法包括假投資、假檢警、猜猜我是誰及假親友借錢等，往往利用長者對財務安全與親情的重視進行詐騙。兩人提醒，凡涉及金錢、帳戶或投資訊息，務必保持「冷靜、存疑、查證」的態度，多一分查證，就能少一分風險，守住自己的血汗錢。

警方表示，防詐工作不能只停留在辦公室內，更要主動走入社區、走進長輩生活場域，透過面對面的說明與關懷，讓防詐知識真正被聽見、被記住。警方也呼籲，若接獲可疑來電或訊息，務必保持冷靜，第一時間撥打「165反詐騙專線」，或向家人、警方查證，切勿因一時慌張而造成財產損失。

↑圖說：神腦國際董事長余政憲特別提醒大家，任何涉及金錢、帳戶、投資的訊息，一定要「冷靜、存疑、查證」，才能守護自己的血汗老本。（圖片來源：屏東縣警察局提供）

活動中，警方與神腦國際分別進行防詐宣導，結合近期真實案例解析詐騙手法，並以口訣式提醒及有獎問答加深長者印象，協助建立「不輕信、不匯款、不透露個資」的防詐觀念。警方同時宣導「一鍵掃碼、簡訊報案」機制，民眾若在社區或ATM附近發現疑似詐騙取款車手，只要以手機掃描警方設置的QR code，即可快速產生報案簡訊，若因此查獲車手，還可獲得1萬元獎金，鼓勵全民共同加入防詐行列。

糖業從業退休人員協會會員對警方主動到場宣導表達高度肯定，認為內容實用且貼近需求，提升了自身警覺心。警方也強調，打擊詐騙不能僅靠警方單方面力量，必須結合社區組織、民間團體與企業資源，才能擴大防詐宣導觸角，攜手打造更安全、安心的生活環境，呼籲民眾遇到可疑狀況時勇於查證，共同守住一生辛苦累積的積蓄。

