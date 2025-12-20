屏東警界性騷案3件2成立！偵查隊長「叫女警喝農藥」遭調職、記2申誡

社會中心／陳弘逸報導

屏東警分局石姓前偵查隊長遭控霸凌、性騷女警，涉嫌性騷案部分成案，記申誡2次，將調離非主管職務。（示意圖／記者陳弘逸攝影）

屏東縣警界近日傳出3起性騷案，其中，屏東分局石姓偵查隊長遭控霸凌、性騷女警，甚至脫口，要她「去喝農藥死一死，如果喝不死就辦農藥行」，此案引起各界注目。相關內部調查結果出爐，3件涉嫌性騷案部分，包含石姓隊長在內的2件成案，1件未成案，相關涉案人皆已調職。

據《自由時報》報導，這三件騷擾案件，第一件為石姓偵查隊長，涉嫌霸凌女警、叫女警「喝農藥去死一死」，引發軒然大波，涉及霸凌部分，尚未完成調查，至於性騷擾部分則成立，但情節較輕，記申誡2次，將調離非主管職務。

廣告 廣告

第二件，則是屏東交通隊邱姓巡佐涉嫌手機偷拍女警如廁，他認罪，騷擾成案遭記大過一次、調離交通隊，此案已由檢方偵結，後續向法院聲請簡易判決。

第三件，潮州警分局長林俊雄在慰留辭職女警時，得知她因長官過度關切，覺得工作不適想離職，主動移送調查，因事證不足，未成立。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

北捷隨機殺人嫌哥哥在高雄工作！市長陳其邁證實1事：他們5年沒聯絡

呼應張文…接手北捷隨機殺人！點名「整治高雄車站」陳其邁曝辦案進度

門口等女兒吃晚餐…背後突遭重擊「劇痛」伸手摸到血！轉頭才知被張文砍

孤身縱火、再轉北捷2處丟煙霧彈、隨機砍人釀4死11傷！警方初步排除共犯

