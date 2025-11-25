屏東警界色隊長涉性騷女下屬 還恐嚇：喝農藥死一死

屏東縣警局近日爆發嚴重霸凌與性騷擾案件，一名隊長被指控對女下屬惡言相向，甚至叫她「去喝農藥死一死」，若喝不死就去辦農藥行。此事震驚辦公室同事，屏東縣警局已啟動調查並將該隊長調離職務。

屏東縣警局 。 （圖／Googlemap）

這起事件源於女警在偵查隊任職期間，因工作討論與隊長意見相左而引發衝突。爭執中，隊長竟口出惡言要她「乾脆去喝農藥死一死算了」，甚至補充「要是喝不死，就要去辦那家農藥行」。女警一氣之下真的買了農藥，質問隊長：「要怎麼喝？」，沒想到對方還回應：「你這樣喝，死不了人。」

廣告 廣告

女警多次因工作問題與隊長發生爭執，情緒壓力過大導致哮喘發作送醫，之後被調往派出所服務。然而隊長並未就此罷手，後來以工作交接為由前往派出所，疑似再度出言性騷擾，讓女警身心俱疲，最終決定提告求助。

知情人士透露，該名隊長管理作風極為強勢，部門內曾出現「出走潮」，甚至有副隊長因此輕生。對此，屏東縣警局回應已成立委員會展開調查，目前該隊長已被調離現職，案件也已報請檢方指揮偵辦，將依法追究相關責任。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

「狗頭幫」瘋寬中彈亡！生前兇殘剪手指 壟斷濁水溪砂石

憾！台中火車站前女子「飯店12樓摔到3樓」重創慘死

國3烏日段「聯結車慘翻」！一度釀全線封閉