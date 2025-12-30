屏東警街頭打詐「凶狠破窗」畫面曝！車手「正面朝地」下場完蛋了

社會中心／洪正達報導

專案小組待詐騙車手面交後，當街展開圍捕。（圖／翻攝畫面）

屏東縣一名詐騙被害人在今年10月間，在社群平台遭不明帳號誆騙投資虛擬貨幣，並分7次向對方交付現金及黃金等，總損失金額高達807萬元，後續因無法出金才驚覺受騙向警方報案，專案小組成立後深入調查，並30日成功誘出車手後進行圍捕，大批幹員當街破窗逮人的瞬間也被民眾拍下，暗自為努力打詐的員警們打氣。

里港分局指出，被害人10月於社群平台結識不明投資帳號後，遭對方以投資虛擬貨幣為由慫恿投入資金，陸續面交現金及黃金共7次，損失金額高達807萬元，後續因無法出金始驚覺受騙向警方報案；警方立即與刑警大隊科偵隊共組專案小組，並於30日成功誘出車手面交。

廣告 廣告

警方在街頭破窗，並將車手從車內拽出上銬。（圖／翻攝畫面）

就在今天下午1點左右，被害人前往屏東車站前面交656萬元時，埋伏在一旁的幹員待被害人面交完畢安全離開後立即展開圍捕，為防止嫌犯駕車逃逸，警方立即以偵防車擋住去路並下車破窗制伏，當場逮捕簡姓（34歲）、謝姓（24）等2名車手，現場查扣自小客車1部、以及24,000元贓款、行動電話4支，毒品咖啡包5包與K他命等證物，訊後依詐欺、毒品罪送辦。





不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

高雄漸凍翁呼吸管脫落送醫搶救…1年後離世 女看護更一審仍判9個月

驚悚！高港女騎士遭聯結車撞輾「右腳瞬間斷掌」倒地哀嚎…救援畫面曝光

抱怨鄰居吵！當小孩面「砍死爸媽」遭判2死刑 吳龍滿延長羈押2個月

墾丁國旅低迷「測速照相機太多？」警方澄清：只有4支、短期不再增加

