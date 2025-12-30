屏東警街頭打詐「凶狠破窗」畫面曝！車手「正面朝地」下場完蛋了
社會中心／洪正達報導
屏東縣一名詐騙被害人在今年10月間，在社群平台遭不明帳號誆騙投資虛擬貨幣，並分7次向對方交付現金及黃金等，總損失金額高達807萬元，後續因無法出金才驚覺受騙向警方報案，專案小組成立後深入調查，並30日成功誘出車手後進行圍捕，大批幹員當街破窗逮人的瞬間也被民眾拍下，暗自為努力打詐的員警們打氣。
里港分局指出，被害人10月於社群平台結識不明投資帳號後，遭對方以投資虛擬貨幣為由慫恿投入資金，陸續面交現金及黃金共7次，損失金額高達807萬元，後續因無法出金始驚覺受騙向警方報案；警方立即與刑警大隊科偵隊共組專案小組，並於30日成功誘出車手面交。
就在今天下午1點左右，被害人前往屏東車站前面交656萬元時，埋伏在一旁的幹員待被害人面交完畢安全離開後立即展開圍捕，為防止嫌犯駕車逃逸，警方立即以偵防車擋住去路並下車破窗制伏，當場逮捕簡姓（34歲）、謝姓（24）等2名車手，現場查扣自小客車1部、以及24,000元贓款、行動電話4支，毒品咖啡包5包與K他命等證物，訊後依詐欺、毒品罪送辦。
不良行為，請勿模仿！
更多三立新聞網報導
高雄漸凍翁呼吸管脫落送醫搶救…1年後離世 女看護更一審仍判9個月
驚悚！高港女騎士遭聯結車撞輾「右腳瞬間斷掌」倒地哀嚎…救援畫面曝光
抱怨鄰居吵！當小孩面「砍死爸媽」遭判2死刑 吳龍滿延長羈押2個月
墾丁國旅低迷「測速照相機太多？」警方澄清：只有4支、短期不再增加
其他人也在看
西門町街頭格鬥！行人不滿被叭「拍車窗發戰鬥邀請」 牛頭牌駕駛被狂K
台北市萬華區西門町27日凌晨發生一起鬥毆事件，林姓男子（28歲）在行人徒步區走路時，不滿被開車的鄭姓男子（50歲）鳴喇叭催促，他趁鄭男停等紅燈時拍打其車窗理論，2人當街爆發肢體衝突，林男連續揮拳朝鄭男頭部猛K，雙方臉部皆掛彩，並互提傷害告訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
仇恨言論恐遭拘留！醫示警：年輕人已無退路
[NOWnews今日新聞]行政院近日通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，未來在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。對此，時常評論時事的網紅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 316
爬雪山遇降雪 兩團11人登山團2人失溫喪命｜#鏡新聞
最近冷氣團報到，雪霸國家公園變成銀白世界，靠近雪山主峰甚至積雪有20公分高，不過26日開始有兩團11人登山團的其中2人出現失溫甚至命危，搜救隊持續保持聯絡，想辦法進行救援，原本昨天(12/27)要派直升機前往，卻因為天候不理想救援卡關，今天(12/28)傳來不幸消息，兩人已經不幸身亡。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 12
離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導真的是太危險了，竟然有滅火器鋼瓶從天而降，還不止一支！新北板橋一處社區，有一名保全，陸續把8支滅火器鋼瓶，從22層樓高的頂樓往下丟，砸到隔壁頂樓和住戶遮陽板，所幸沒有造成人員傷亡，但已經讓周遭居民嚇壞了，警方到場處理，保全竟然說，砸滅火器是因為〝無聊〞，訊後被依社維法裁處。員警趕到社區，主委趕緊解釋，原來接獲住戶投訴，竟然有人把滅火器砸了下來，遮陽板凹一個大洞，住家裡頭也遭殃，實在超級傻眼。離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊。（圖／民視新聞）這處社區就位在新北板橋，原來有社區保全在27號到29號之間，從22層樓高的地方，陸續丟了8支滅火器鋼瓶，分別散落在各棟的頂樓，警方詢問他原因，保全竟然回應，是因為一時無聊。據了解，這名保全16號才剛來，和住戶並沒有任何糾紛或衝突，但來不到一個月，就因為所謂的〝無聊〞，亂砸滅火器，訊後被依法送辦。離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊。（圖／民視新聞）請人來保護社區安全，結果保全變成危險製造者，還好沒砸到人，才用社維法裁處，但警方也強調，如果出意外，或丟到馬路上，絕對難逃公共危險罪。原文出處：22樓高往下狂丟8支滅火器鋼瓶 新北社區保全遭逮辯稱：無聊 更多民視新聞報導看守所爆性侵！深夜陶醉聞舍友私處味道 手指直插進屁股最後的早餐！老友相約空中聚會碰撞墜毀 火球吞噬雙亡苗栗最貪鄉長跑了！刑期累加近500年、弊案破百樁 竟搭機逃香港民視影音 ・ 5 小時前 ・ 15
「雨刷」夫妻涉洗錢225億 豪宅「精品牆」查扣80名牌包｜#鏡新聞
中職假球案首腦、也是現任的嘉義縣議員蔡政宜，涉嫌從109年開始，跟妻子替博弈網站洗錢，在高雄、越南、馬來西亞等地，使用大量的人頭帳戶跟電腦程式洗錢，金流超過225億！不法所得兩億元除了買高雄豪宅，也購入了八十多個名牌包！檢警連日追查、抽絲剝繭，12/18對雨刷蔡政宜起訴，至於妻子仍逃亡海外，遭發布通緝。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 1
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 8 小時前 ・ 23
雙和醫院爆狼醫性騷》受害女醫師出面指控 受害者不只一人 工會提3訴求
被視為高度專業、理應最重視倫理與人權的醫療體系，再度傳出性騷擾與懷孕歧視爭議。台信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【年末勞權不要忘】老闆可以不發年終獎金嗎？ 勞動部揭符合1情況就算違法
2025即將落幕！不少企業會發放年終獎金慰勞員工整年的辛勤，倘若企業今年不發放年終獎金合法嗎？此外，若勞工離職或被資遣，還能領到年終獎金嗎？勞動部一次解答合法性、申訴管道，讓勞工年末安心領權益。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 1
嚇人！ 失聯移工咖啡廳突情緒失控 拿椅子狂砸店員
中部中心／綜合報導台中市大雅區連鎖咖啡店，28日晚間，發生火爆衝突！一名外籍男子，抱著布娃娃，在座位上自言自語，3位店員想上前關心，他卻抓狂拿椅子，對店員狂砸，造成其中2人全身多處挫傷，後續調查更發現，他是失聯將近3年的越南籍移工，案件偵結後，將會將他遣返。咖啡店內，一片混亂，外籍男子，將一把椅子，猛的一下，往店員方向砸。店員趕緊拿起椅子，自我防衛，但對方情緒超激動，嘴裡不停謾罵，還不斷作勢攻擊，嚇人! 失聯移工咖啡廳突情緒失控 拿椅子狂砸店員（圖／翻攝畫面）一旁民眾，躲遠遠的，同時趕快協助報警，火爆畫面就出現在，台中市大雅區一間連鎖咖啡廳內，28日晚間10點多，這名外籍男子，在座位上抱著一隻娃娃喃喃自語，3名店員想上前關心，沒想到，他卻突然情緒爆走，抓起椅子，對著人，就是一頓狂砸。所幸在店內人員合作之下，情緒失控的男子，被大家合力壓制，交由員警帶回調查後，更是發現，他是一名失聯將近3年的越南籍移工。男子情緒失控遭店員合力壓制 警調查"身分是失聯移工"（圖／民視新聞）衝突造成其中2位勇敢的店員，身體多處擦挫傷，都驗傷提告，全案依涉嫌傷害、違反入出國及移民法相關規定移送偵辦，案件偵結才會將他遣返，這位火爆失聯移工，將為自己行徑，付出代價。原文出處：台中失聯移工咖啡廳情緒失控 持椅子狂砸店員、釀２人傷 更多民視新聞報導學生車站地下連通道練舞練一半 遭街友「丟便當」壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲"持毒還毒駕"不滿上課睡覺被叫醒.懲處 替代役男痛毆長官"打到腦震盪"民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
19歲兒遭「200公斤水晶洞砸」身亡 母淚訴「沒勞健保」｜#鏡新聞
27號發生在新北市五股，外寮路的意外！19歲的余姓男子當兵前，到搬家公司打工一個月，沒想到被重達200公斤的水晶洞，砸到頭部，導致後腦勺凹陷、失血過多，送醫後不治，昨天28號遺體相驗，家屬痛哭，質疑雇主沒有投保勞健保，而且怎麼會讓新手，去搬這麼重的物品。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 6
快訊／幕後操控洗錢225億元！「雨刷」偵結起訴 具體求刑10年
曾因主導職棒假球案，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，被檢方查出2020年起成立洗錢水房，為國外博弈網站進行洗錢，直到被查獲前已經手新台幣225億元，並已收取新台幣2億多元佣金，案經檢方偵結後，認為蔡政宜因職棒假球案入獄服刑完畢後，卻於出獄後利用縣議員身分掩護，在幕後指揮洗錢集團運作，偵查期間仍否認犯案，犯後態度不佳，因此於12月18日依涉犯組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴包含蔡政宜在內的2名主嫌，並具體求三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
【年末勞權不要忘】年終獎金何時發？年前離職後還能領年終嗎？4大常見問題一次看
年末將至，不少勞工在年前轉職，但也擔心離職後是否能領年終獎金。勞動部提醒，只要勞資有約定，離職或資遣勞工仍可主張權益，離職預告期也算在職。此外，若年終獎金屬「獎勵性質」，是否納入投保薪資也有規範。《Yahoo股市》整理2026年終發放時間、離職勞工領取權益及投保薪資等4大常見問題及解答。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 2
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 3
跟家人全鬧翻！藝人曹西平家中猝逝 沒人處理後事將司法相驗
據了解，曹西平平時與乾兒子住在三重河邊北街住處，而吳男29日晚間10時許返家，發現曹西平倒臥屋內、明顯死亡，身上已有屍斑且僵硬，吳男忍痛放棄急救，享壽66歲。曹西平遺體現已被送到板殯，他在家排行老四，上有三哥哥和一弟弟，但他生前與家人「全鬧翻」，警方聯繫其家屬...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 發起對話
海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡
中部中心/王俞斐、黃信儒、李文華 彰化報導國道三號南下192公里和美路段，發生死亡車禍！小客車撞上內側拖吊車後，彈飛到中線車道，再被聯結車攔腰撞上，駕駛一度受困，送醫搶救不治，據了解死者身分，是海巡署空勤隊的上士，休假外出卻不幸喪命，家屬接獲噩耗，無法接受。海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡(圖/民眾提供)民眾拍下，國頭上頭，一部拖吊車停在內線車道，地上滿是車殼碎片，前方的中線車道，一部小客車被聯結車攔腰撞上，小客車車身扭曲變形，車頭幾乎全毀，後方擋風玻璃都被撞碎，駕駛一度受困車內，無法動彈。消防使用破壞器材救出駕駛，但他顱骨破裂骨折，已經沒有呼吸心跳，緊急被送往醫院救治，還是宣告不治。40多歲邱姓駕駛撞上內側車道拖吊車後失控偏移到中線車道 再被聯結車攔腰撞上喪命(圖/民眾提供)這起車禍，發生在29日中午12點多，國道三號南下192公里和美路段，40多歲邱姓駕駛，撞上內側車道拖吊車後，失控偏移到中線車道，再被聯結車攔腰撞上，不幸喪命。40多歲邱姓死者是海巡署空勤隊上士服務單位位在台北文山區 29日休假卻發生意外(圖/翻攝網路)死者家屬接獲噩耗趕往醫院，情緒久久不能平復，據了解，40多歲邱姓死者，是海巡署空勤隊上士，服務單位位在台北文山區，29日這天休假，卻發生意外，只是他的目的地要去哪，家屬也不清楚，痛失至親，難掩悲痛。原文出處：海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡 更多民視新聞報導高雄男「恍神開車」撞斷電桿衝進消防隊 9輛消防員私人車輛遭殃出獄又闖禍! 男子毒駕逆向撞7機車 1人骨折送醫耶誕驚魂! 9車連環撞8人受傷 "國1彰化路段"一度大塞車民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台南保母被控超收.虐童! 嬰幼兒受虐"腦出血" 2人收押
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導台南市麻豆區傳出疑似保母虐童案，一名女保母兩年多前開始，在私人處所收托，不但夥同無照友人超收8名小孩，還涉嫌虐打嬰孩，導致有嬰孩腦出血癲癇被送醫，這才查出，這8名小孩都受虐，警方依刑法凌虐兒童罪嫌，將兩人送辦，法院也裁定羈押禁見。被害家長控訴無良保母，竟然超收托嬰，還背地裡虐打小孩。（圖／民視新聞）立委陪著被害家長控訴無良保母，竟然超收托嬰，還背地裡虐打小孩。小孩不只被虐打，家長看到影片，心都碎了。事件會爆發，是其中一名11個月大的嬰孩，被保母通知家長送醫，醫師一看不對勁，腦出血還有新舊傷，主動通報警方和社會局。而這名鄭姓的女保母，是社會局登記在案的私人保母，按規定最多可收托，2名2歲以下嬰兒，但她卻找來另1名，沒有合格登記的張姓護理師朋友，偽裝正牌保母，兩人違法超收8名小孩。打踹、羞辱、恐嚇！無良保母惡行犯嫌重大，遭羈押禁見！（圖／民視新聞）社會局和警方介入，這才調閱出近一個月來，無良保母施虐嬰孩的監視畫面，警方將兩人移送法辦，法院裁准羈押。家屬在立委陪同下對外說明，聯合聲明裡針對小孩遭虐打、羞辱與恐嚇，氣憤的寫下看完影片，只剩下殺人衝動。也悲憤的痛訴，沒想到把小孩交出去，竟是把他們送進地獄。即使提告也難以平復內心的悲痛。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：台南保母被控超收.虐童! 嬰幼兒受虐"腦出血" 2人收押 更多民視新聞報導高院今續審「剴剴案」！郁方現身語帶哽咽：應唯一死刑黃國昌要確定？稱政府沒成立「少子女化辦公室」 行政院回擊了藍白又想挖錢？推兒童帳戶救少子化「恐燒數千億」 衛福部狠打臉民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
雙和醫控性騷擾案包庇輕懲 院方強調依法處理
（中央社記者陳婕翎台北29日電）前雙和醫院醫師今天出面指控，主管強迫懷孕醫師值夜班、言語羞辱，長期對下屬伸出「鹹豬手」，事後僅遭輕懲，工會認為醫院處置失當。院方回應全案皆依法處理，絕無包庇隱匿。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
迎戰跨年人潮 北市跨年晚會醫療整備完成 8醫護站、9救護車守護安全
2026臺北最high新年城跨年晚會將於114年12月31日晚間7時於市府前廣場信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 1
救命錢倒數！ 勞保紓困貸款「每人最高10萬元」
勞保局今（29）日提醒，勞保紓困貸款最後倒數，將於明年1月2日截止受理，每人最高可貸新台幣10萬元，農曆年前入帳。 為協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞動部公告115年勞工保險被保險人紓困貸款，即中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
男童急性心肌炎後送搶命 凌天航空職工溫馨贈臂章安撫
中國圍島軍演，台灣上空氣氛劍拔弩張！澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空昨（29）日接獲衛福部空審中心下令三總澎湖分院有1名男童，因急性心肌炎需緊急送往高雄長庚醫院進行後續治療。今年澎湖出現多起幼兒腸病毒重症案例，病患後送都是由凌天航空執行醫療後送任務，其中隨行醫護人員就是陳萬昇主任，男童在後送的過程中，以自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話