屏東議員指消防員仍自費吹冷氣 周春米允免付

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（中央社記者黃郁菁屏東縣10日電）民進黨籍屏東縣議員梁育慈今天在議會質詢指出，至今仍有消防人員執勤時須負擔冷氣費，盼縣府規畫改善；屏東縣長周春米表示，將完善相關制度，不會再讓同仁付費。

梁育慈質詢表示，各縣市接連爆出消防弟兄執勤時須自付冷氣費問題，「怎麼會有同仁到現在還要自掏腰包？」，要求縣府規畫，讓消防人員不再需要負擔冷氣費用。

周春米答詢表示，消防弟兄肩負救災救難重要任務，工作時間也與一般公務員不同，採勤一休一制，讓消防局分隊同仁負擔電費，有些部分要改進。她強調，不會再讓同仁負擔電費，會再完善相關制度。

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周春米說，目前消防局編列各分隊電費預算時，依每人冬季新台幣1000元、夏季1100元估算。她也曾在視察時提醒，有的分隊冷氣因老舊而耗電；近日經各界關心、反映，消防局將汰換使用年限17年以上、老舊非變頻冷氣約20台。

周春米說，縣府後續不再讓基層付費，不過分隊在管理上也要節約用電。以縣府為例，下班時間為下午5時，提前30分鐘就會將冷氣關掉，如何作更好節電，將全面盤點；汰換冷氣與分隊空間調整所需經費，縣府也會支持。

臉書（Facebook）粉專「消防神主牌」日前指出，全台各縣市消防人員在冷氣使用上，受程度不一限制。屏東狀況為超過辦公費須自費冷氣電費，前次議會質詢後尚未改善。

消防署曾於5月底發函各消防機關，並強調，消防人員備勤、休息及勤務安全所需必要環境成本，不該轉嫁基層同仁負擔。推動節能及廳舍管理措施時，應充分考量消防勤務特殊性，確保不影響消防同仁基本生活、健康安全及救災救護效能，如有不當管理情形，將要求立即改善。（編輯：張銘坤）1150610