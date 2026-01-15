屏東變態哥哥竟對妹妹伸狼爪 父撞見大怒逮人送警所

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣恆春鎮一名剛滿18歲的哥哥2年前對未滿14歲的妹妹伸狼爪，脫去妹妹褲子意圖性侵，妹妹奮力反抗，被爸爸撞見當場制止，並逮到派出所送辦，屏東地方法院判處有期徒刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，應接受6場法治教育課程。

判決指出，哥哥在2024年12月15日上午，見到未滿14歲的妹妹在房間裡玩手機，突然獸性大發，脫去褲子試圖對她強制性交，妹妹奮力抵抗，所幸，爸爸發現及時出面制止，才未得逞，爸爸氣到恆春警分局墾丁派出所報案，將兒子依法送辦，審理期間，哥哥都坦承犯行，妹妹也願意原諒哥哥，並希望法院給哥哥一個機會。

法官認為，哥哥案發時剛滿18歲，明知妹妹未滿14歲，性自主意識尚未發展完畢，竟試圖強制性交未遂，考量他認罪，獲得原諒也無前科；法院審理後，將他依對未滿14歲之女子犯強制性交未遂罪，判處1年10個月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，應接受6場法治教育課程。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

