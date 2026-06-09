屏東豪雨狂炸！周春米視察防汛 3D旅遊嘉年華宣布延期

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

受西南氣流影響，屏東縣豪雨不斷，9日屏東縣長周春米持續視察轄內排水狀況，並前往山區確認相關整備作業。（屏東縣府提供／紀爰屏東傳真）

受西南氣流影響，屏東縣豪雨不斷，9日屏東縣長周春米持續視察轄內排水狀況，並前往山區確認相關整備作業；縣府今天也臨時公告，一年一度的「屏東3D旅遊嘉年華－屏東超遊感」系列活動原訂12至14日於恆春機場舉辦，但考量豪大雨不斷，決定延期辦理，後續舉辦日期將盡速擇定後公布。

周春米今日前往萬巒鄉萬金排水護岸一帶，以及185縣道40K＋100處易淹水區視察，面對山區豪大雨來襲，她指出，今日山區停班課，縣府也已經提前做好相關預防措施，並將持續追蹤天氣狀況。至於明天是否停班課，縣府則表示仍在開會決議中。

廣告 廣告

受西南氣流影響，屏東縣豪雨不斷，9日屏東縣長周春米持續視察轄內排水狀況，並前往山區確認相關整備作業。（屏東縣府提供／紀爰屏東傳真）

此外，原定12日要在恆春機場登場的「屏東3D旅遊嘉年華－屏東超遊感」系列活動，因近日豪大雨不斷，縣府考量遊客安全及活動場地整備作業，決定延期辦理，後續舉辦日期將會盡速擇定後公布，民眾也可在屏東縣政府交通旅遊處、屏東超遊感粉絲專頁掌握最新活動情報。

更多中時新聞網報導

桃影主視覺吸睛 膠片化為髮絲

胰島素偏高 斷食減肥恐掉肌肉

中視新聞全方位觀點收視奪冠