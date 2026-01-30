屏東貨車毀滅式撞擊「車頂失蹤」嵌入曳引車尾 他救出送醫手腳全斷

記者林昱孜／屏東報導

屏東市29日發生一起驚悚車禍！一輛由賴姓男子駕駛的小貨車，於下午近1時許行經盛豐路時，疑似未注意車前狀況，在切換車道時撞上前方曳引車，撞擊力道大到車頭嵌入車尾，賴男一度受困車內，手腳骨折被救出送醫，後續警方將進一步釐清肇事原因。

小貨車從後方猛力一撞，整輛車頭嚴重凹陷變形，嵌入曳引車車尾，警消獲報趕到現場，緊急將手腳骨折的賴姓駕駛（46歲）送醫救治。這起車禍發生在29日12時56分盛豐路，經警方酒測，2名駕駛皆無酒駕情形，後續將進一步釐清車禍原因及肇責。

警方呼籲，用路人務必隨時注意車前狀況，另變換車道時須提前打方向燈並確認後方及對向是否有來車，以確保安全。為防制重大交通事故、維護用路人生命安全，屏東警分局將自2月2日起執行「交通大執法專案」，針對轄內易肇事路段及時段，加強交通稽查與執法取締作為。

