屏東赤山巖文化祭將登場！百攤美食同慶「星光嘉年華 」

素有「南臺灣佛門聖地」美譽，座落於屏東新園鄉的赤山巖寺，即將迎來一年一度的地方盛事—《2025屏東赤山巖文化祭》。這座擁有超過三百三十年悠久歷史的古剎，不僅是新園與萬丹兩地重要的信仰中心，更是觀世音菩薩在南台灣的香火重鎮之一。今年的文化祭突破傳統，以「星光市集嘉年華」為主題，將宗教莊嚴與現代娛樂完美融合，打造一場為期六天的秋季慶典。

本次文化祭訂於11月6日至11日在新園鄉田洋村赤山巖廣場盛大舉行。主辦單位巧妙地將擁有三百餘年歷史的宗教祭典與時下最流行的創意市集結合，讓古老的廟埕搖身一變成為閃耀的夜間派對。「星光市集嘉年華」現場集結了逾百攤美食與特色手作市集，從在地傳統小吃到創意異國料理，應有盡有。更邀請了人氣歌手、街頭藝人與雜耍表演團隊接力演出，為夜晚增添活潑的藝術氣息。

赤山巖主祀觀世音菩薩，其香火鼎盛，每年觀音佛祖的出家紀念日（農曆九月十九日）前後，都會湧入來自各地的信眾。而且赤山巖寺是新園、萬丹兩鄉的「公廟」，共同管理資產，其信仰圈深植於地方生活。

這次活動適逢赤山巖壽誕，在莊嚴的宗教祭典之外，更融入創新的展演形式，不僅為了延續傳統信仰的生命力，更期望吸引年輕世代。活動除了有莊嚴的祈福儀式，也特別設置了「星光拍照打卡區」與「特色市集大道」，讓前來的旅客能夠在美食、藝術與歷史的交會點上，捕捉屬於屏東秋夜的最美回憶。

