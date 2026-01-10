屏東跟進國中小免費營養午餐？ 周春米：審慎評估中

台北市長蔣萬安6日宣布國中小營養午餐免費政策後，引發台中、高雄、基隆等縣市陸續宣布跟進。對此，屏東縣長周春米今（10）日表示，目前縣府審慎評估中。

針對是否跟進國中小免費營養午餐政策，今天出席屏東縣警局活動的周春米，在受訪回應時，目前屏東縣府在審慎評估中。

周春米進一步表示，《財劃法》修正後，屏東的相關補助款減少約40億元，本來中央的教育部補助營養午餐，包括「3章1Q」、中低收入家庭孩子補助、中央廚房維護等，將近3億元，從今年起都要由地方政府負擔。而屏東縣府2024年跟教育部申請25間學校操場的預算，教育部也不能再補助，所以屏東縣府自行編列今年預算，加速修整高中、國中小的操場。

周春米強調，之前很多中央會協助的事項，現在中央都要地方自己負擔，例如上述2項支出就將近6億元。她說，後續縣府需考量如何確保財政、相關施政建設不會受影響。

此外周春米也表示，大家在檢討營養午餐是否補助的同時，更應該關注營養午餐是否是孩子愛吃的，是否是安全、健康、衛生。她說，如何確保政府美意的制度執行能發揮最大效能，這些因素都是縣府在審慎評估當中，之後會再跟大家報告。

