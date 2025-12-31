屏東跨年晚會加強維安 出動警民力500人次
（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東縣跨年晚會今晚登場，屏東分局加強維安，動員警、民力約500人次、並協請保三總隊出動偵爆犬在活動前完成安檢，於舞台周邊、觀眾集結區及重要設施加強巡檢。
屏東縣政府警察局屏東分局強化跨年夜安全維護作為，今天針對屏東縣立體育館前舉辦的跨年晚會「HIGH歌之夜－歌舞昇屏」及萬丹公園的萬丹跨年晚會，規劃嚴密警衛勤務，守護活動現場秩序與民眾安全。
屏東分局長林明波接受媒體聯訪表示，針對今晚跨年晚會活動，動員警、民力約500人次，全面提升安全層級，並協請保三總隊出動偵爆犬於活動前，完成會場安檢與淨空，同時加強周邊交通管制與人潮疏導，確保活動安全順利。
林明波提醒民眾留意人潮、妥善保管財物。現場嚴禁攜帶刀械、壓力罐、噴霧、空拍機等各類違禁品，也請民眾確實配合安檢規定與警方指揮。
屏東分局新聞稿指出，今天配合全國同步實施跨年勤務勤前教育，由林明波主持，針對人潮疏導、交通管制、防制滋擾及突發狀況應變等重點事項進行提示，要求執勤人員落實勤務分工，確保跨年活動達成「零事故、零意外」目標。
此外，跨年活動結合警局刑警大隊、鑑識科及霹靂小組共同執行安檢勤務，另申請保三總隊支援，於活動開始前出動2隻偵爆犬實施會場地毯式清查與淨空作業，針對舞台周邊、觀眾集結區及重要設施加強巡檢，嚴防任何危險物品進入會場。（編輯：黃世雅）1141231
