屏東跨年演唱會 14組豪華卡司接力開唱
記者毛莉／屏東報導
屏東縣政府舉辦2026年跨年演唱會《High歌之夜─歌舞昇屏》， 12月31日晚間7時在屏東體育館前草地登場，14組重磅卡司齊聚，邀請焦凡凡與無尊共同主持搭檔，陪觀眾一同迎接嶄新的2026年。
文化處表示，縣府跨年演唱會邀請橫跨情歌、嘻哈、原民等多元風格，由剛完成《夜遊》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會的全民情歌天后「丁噹」，帶來最療癒人心的歌聲，同時也帶著8位「帥哥」女舞者挑戰歷屆唱跳男神的經典歌曲，讓觀眾跟著她一起嗨翻屏東。
近期剛獲得迷你劇集（電視電影）男主角獎肯定的鳳小岳，將攜手樂團「壓克力柿子」現身舞台，展現滿滿的音樂能量。饒舌歌手婁峻碩SHOU將甜蜜同框主持人焦凡凡，帶來多首婁式金曲；以細膩唱腔著稱的幸福歌姬梁文音，也將演繹多首動人情歌。
台語嘻哈組合草屯囝仔則以魅力四射的節奏演出人氣作品，排灣族歌手 Utjung 舞炯恩將與舞者帶來勁歌熱舞的震撼演出。入圍第36屆金曲最佳華語女歌手陳忻玥與新生代才子李杰明攜手合唱，共譜浪漫樂章；三度受邀的全方位男神小樂吳思賢則再次陪伴大家在屏東跨年。
還有來自屏東在地的饒舌歌手大成及高雄人氣創作歌手 Willy簡嘉彣將帶來他們的人氣作品；此外金曲歌后朱海君與歌手彭佳霓，分別以細膩嗓音詮釋台語與客語經典歌曲，展現多元文化特色。最後，將由人氣男團 FEniX 壓軸登場，他們將以滿滿的青春活力陪伴歌迷迎接新的一年到來。
文化處指出，當日下午6點起，仁愛路段將集結上百攤特色美食小吃與文創商品，另為服務行動不便的朋友，也提供免費復康巴士接送服務，每位身障朋友限1人陪同搭乘，如有需求請務必於 12 月23日起至12月27日前，洽各區預約專線訂車（屏北區 08-7386626、08-7372363；屏中區 08-7887433、08-8218947；屏南區 08-8892293 #403）。
縣府也提醒，屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）將於12 月30日晚間8時起進行封路管制，公園仁愛路地下停車場出入口亦調整至長春街體育館側門。相關資訊請隨時留意文化處官網及粉絲專頁最新消息。
