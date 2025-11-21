屏東車主收台中機車超速罰單 全台估3.8萬車牌號碼重複

逕行舉發的紅單，車主是中華民國養豬協會理事長潘連周，違規事實是超速，開罰1600元，但仔細一看，舉發的照片明明是機車，車種卻寫著自用小客車，潘連周當時人車都在屏東，違規地點竟然是台中市沙鹿區，致電反映警方卻要他自行舉證循程序申訴。

中華民國養豬協會理事長潘連周說道，「我當過警察我知道，沒什麼問題啦，他們撤掉了。」

潘連周的賓士車，與照片中的機車車牌號碼完全一樣，事情曝光後，開出罰單的台中市清水分局21日出面致歉，坦承人工確認過程有疏失，將主動撤銷罰單並檢討電話回應態度。

台中市清水分局分局長鄭鴻文解釋，「在此對車主提出抱歉，我們會加強來督導整個作業程序，避免這個事件再次發生。」

事實上這不是第一起車牌重號事件，2022年宜蘭一位汽車車主，就曾收到桃園寄來的機車超速罰單。台中區監理所表示，起因於2012年換發新式車牌後，因規劃不夠完善，導致有3.8萬輛汽車與機車有號碼重複情形，2013年監察院還糾正交通部，之後封存重複車牌不再發出，警方舉發電腦系統更新增「車種類別」可供選擇。

台中區監理所車輛管理科股長張登翔說明，「因為有重號的情況，為避免以後有類似的誤會、誤解發生，公路局在103年的時候就將這些重複號牌做封存，所以在那個時間點後面已經都不會有重號的情形了。」

台中市民沈先生覺得，「你收到罰單一定會覺得我是不是有違規，心理會有壓力嘛，擾民，感受會不好。」

民眾認為目前還有重複車牌情形，莫名其妙收到罰單還要舉證，實在擾民。台中區監理所坦言，目前沒有提供查詢是否為重複車牌的管道，除非遇到像這次一樣的狀況，才會知道車牌重複，若民眾需要更換牌，則要支付300至600元費用。