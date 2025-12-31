屏東軍人服務站攜手敬軍顧問 關懷捐肝救父海軍中士

記者孫建屏／綜合報導

海軍左支部潘中士日前捐肝救治父親，在高雄長庚醫院順利完成移植手術，屏東縣軍人服務站敬軍顧問、小博士文教機董事長廖勝冠今（31）日由專員蔡尚武、單位政戰主任李上校陪同前往醫院探視慰問，除關心潘中士復原狀況外，並對其救父孝行，表達肯定與感佩，也祝福父子早日康復。

左支部左營公共工程隊潘中士的父親，因罹患重度肝硬化，經醫師評估須接受活體肝臟移植，經比對後，潘中士符合移植條件，便毅然決然捐出部分肝臟給父親，並於日前順利完成。

廣告 廣告

廖勝冠表示，潘中士捐肝孝行，展現父子間溫厚親情與軍人無畏勇氣，殊值肯定和嘉許；潘中士的孝行不僅挽回父親健康，也成為官兵同儕間最佳孝行典範。

屏東縣軍人服務站專員蔡尚武也叮囑潘中士安心療養，並祝福他早日康復，重返工作崗位，賡續與同袍攜手保家衛國。

屏東縣軍人服務站敬軍顧問、小博士文教機董事長廖勝冠（左2）由專員蔡尚武（右2）等人陪同，前往醫院探視慰問捐肝救父的海軍潘祥寧中士。（屏東縣軍人服務站提供）