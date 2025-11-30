屏東軍人服務站歡送役男入營 宣導多元服務

記者孫建屏／綜合報導

屏東縣鄉、鎮、市公所今（1）日歡送1年期義務役陸軍0249梯次役男入營，屏東縣軍人服務站專員蔡尚武到場介紹軍人之友社服務項目，其中，「LINE官方帳號」專屬服務平台，由軍友社整合各項資源，提供多元面向的服務，歡迎役男和徵屬善加利用。

蔡尚武表示，該梯次役男在陸軍步兵117旅接受基礎入伍訓練，訓練合格後分發部隊服役，若鑑測不合格將留訓一週補測，再分發至部隊；懇親會預訂於12月13日實施，欲參加家長須備齊相關證件辦理懇親會客。

廣告 廣告

蔡尚武並提醒現役軍人福利、權益與軍人團體意外保險等，役男或家屬如有任何需要軍人服務站服務的地方，可隨時聯繫，該站會盡力協助解決問題。

屏東縣政府歡送陸軍0249梯次役男入營，屏東縣軍人服務站專員蔡尚武到場宣導軍人之友社服務工作內容。（屏東縣軍人服務站提供）