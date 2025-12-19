屏東農民曆「屏境拾光」 有城市溫度限量索取

（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東縣政府創新角度詮釋2026農民曆，推出「屏境拾光」，結合節氣天文、在地空間與美學設計，呈現城市溫度，將傳統農民曆化為兼具藝術感的生活提案，今天起指定地點限量免費索取。

縣府今天舉行「2026屏東創意農民曆 打造美學新巧思」記者會。行政暨研考處長鄞鳳蘭表示，全新推出的「2026屏東農民曆屏境拾光」，以色彩作為主軸，串聯縣內重要公共空間與特色建築，透過視覺語彙呈現屏東一年四季風情與故事，讓民眾在翻閱農民曆的同時，也能感受屏東的生活溫度與城市魅力。

鄞鳳蘭說，近年來屏東持續累積具代表性的公共建設與文化場域，成為縣民與外地旅客喜愛造訪亮點，如東港王船文化館即便採售票入場，仍在短時間內突破百萬人次，展現屏東文化觀光的強勁吸引力。

另外，翻開「屏境拾光」可見新園海洋航運園區、深入大武山山林、恆春文化中心民謠館、勝利星村，勾勒出屬於屏東日常風景，更是兼具實用性與藝術感的生活提案。

行研處表示，「2026屏東農民曆－屏境拾光」今天起在屏東縣政府南北棟服務台、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心（屏東店）服務台及台北、台中、高雄等火車站旅遊服務中心均限量免費索取。（編輯：謝雅竹）1141219