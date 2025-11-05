屏東農科漂鳥湖設光電板 引發生態疑慮

許多工人忙著施工在漂鳥湖上裝設太陽能板。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東農業生物科學園區佔地4.5公頃的漂鳥湖目前正在施工設立光電板，引起民眾的關切，質疑是否影響附近的生態，對候鳥有無影響？農科主任謝勝信表示，漂鳥湖是滯洪池，水源是污水廠排出的廢水，容易優養化，設立光電板除了可以發電外，也能降低湖水溫度，減少水質優養化。

屏東農業生物科學園區內有柳月湖、夢蝶湖、漂鳥湖三大湖，其中漂鳥湖的面積最小，有4.5公頃為滯洪池，農科的污水經過處理廠處理後排入漂鳥湖淨化，其餘二大湖則是7.4公頃，是民眾散步休憩等主要空間。近期有民眾發現漂鳥湖正在全面施工新建水上型的光電板，將整個湖面鋪了快1/5的空間，破壞了整體的景觀，而附近生態豐富，怕太陽能板會造成候鳥及生物環境受到影響，尤其是光電板近來備受爭議，令人議論紛紛。

廣告 廣告

農科主任謝勝信表示，太陽能發電是潔淨的再生能源，也是政府大力推展，漂鳥湖是一個滯洪池，湖水為污水處理場排出的處理廢水再經過自然的淨化，由於屏東的天氣較熱，水質容易優養化，因此在水面上設立太陽能板，能夠為湖水降溫，減少優養化的問題，而漂鳥湖因為面積較小、環境也沒有其他的湖環境好，所以不管是人們散步休閒或是候鳥棲息，都是以柳月湖及夢蝶湖為主，漂鳥湖較少，並不會影響生態環境。

太陽能板鋪滿了一大片漂鳥湖面。(記者葉永騫攝)

屏東農業科技園區內有三大湖，生態豐富。(記者葉永騫攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

準「鳳凰」颱風路徑更明確了！氣象署估下週三影響台灣

準鳳凰颱風路徑曝！颱風論壇：巔峰達強颱、轉向影響台灣

要有豬肉吃了！卓榮泰預告今將宣布解禁

「鳳凰」罕見11月侵台？ 2可能路徑 下週影響最劇時間曝

