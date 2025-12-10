屏東追星季壓軸登場 12/13社頂自然公園浪漫啟動

屏東追星季壓軸登場，13日社頂自然公園浪漫啟動。（屏東縣政府交旅處提供）

記者毛莉／屏東報導

眾所期待的年度天文盛會「2025屏東追星季—冬之銀河變奏曲」將於13日16時至21時在社頂自然公園登場！屏東縣政府邀請全國民眾走進這片珍貴的暗空淨土，在冬季銀河與雙子座流星雨最璀璨的時節，共度草地音樂、天文教育闖關與星空市集的繽紛夜晚，共同見證「屏東縣星空友善店家」授證典禮。

縣府交通旅遊處表示，活動內容豐富，包含草地瑜珈、草地音樂會、追星市集與天文教育闖關等。天文闖關自下午4點開放，設置多個教育攤位。完成闖關即可參加抽獎，有機會獲得八大行星水晶球夜燈、黃道十二宮星空感溫變色杯等特色禮品。傍晚時分，可在草地上以瑜伽放鬆身心，隨後由「屏聯管銅管五重奏」帶來「星空變奏曲」音樂會，以輕柔爵士旋律營造浪漫氛圍。現場亦匯集超過20攤市集，包括在地社區推廣、文創商品與特色胖卡美食，為活動增添許多熱鬧氣息。

交旅處指出，為讓民眾更深入感受星空魅力，活動特邀屏東星空大使施世治與星空解說團隊進行專業導覽，帶領民眾欣賞冬季銀河與雙子座流星雨的壯麗天象，歡迎大家一同來感受銀河的浩瀚。

交旅處說，活動當天亦舉行「屏東縣星空友善店家」授證典禮，今年共有31家店家通過認證。縣府長期推動暗空觀光，以「暗天不暗地」的方式協助店家改善光環境，營造生態與觀星共好的夜間環境。縣長周春米於現場見證「好屏聚星」品牌揭牌儀式並頒發證書，肯定業者在推動暗空旅遊的努力。

本次活動採全接駁服務，請民眾將車輛停妥於「墾丁國家森林遊樂區停車場」，並搭乘接駁車來往社頂自然公園。屏東縣政府表示，更多活動訊息請至屏東縣政府交通旅遊處官網查詢。