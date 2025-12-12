屏東追星季「冬之銀河變奏曲」來了 12/13社頂公園賞流星雨

〔記者羅欣貞／屏東報導〕年度天文盛會「2025屏東追星季－冬之銀河變奏曲」將於明(13)日下午4時至晚間9時在社頂自然公園登場，屏東縣政府邀請全國民眾走進這片珍貴的暗空淨土，在冬季銀河與雙子座流星雨最璀璨的時節，共度草地音樂、天文教育闖關與星空市集的繽紛夜晚。

明日活動豐富，天文闖關下午4時開放，設置多個教育攤位，完成闖關即可參加抽獎，有機會獲得八大行星水晶球夜燈、黃道十二宮星空感溫變色杯等特色禮品。傍晚時分，可在草地上以瑜伽放鬆身心，隨後由屏聯管銅管五重奏帶來「星空變奏曲」音樂會，以輕柔爵士旋律營造浪漫氛圍。現場將匯集逾20攤市集，包括在地社區推廣、文創商品與特色胖卡美食。

廣告

為讓民眾更深入感受星空魅力，活動邀請屏東星空大使施世治與星空解說團隊現場專業導覽，帶領民眾欣賞冬季銀河與雙子座流星雨的壯麗天象，會場也將舉行「屏東縣星空友善店家」授證典禮，今年共有31家店家通過認證，屏東縣府長期推動暗空觀光，以「暗天不暗地」的方式協助店家改善光環境，營造生態與觀星共好的夜間環境。

屏東縣府交通旅遊處表示，此次活動採全接駁服務，請民眾將車輛停於「墾丁國家森林遊樂區停車場」，搭乘接駁車來往社頂自然公園。縣府未來將持續強化觀星推廣，並與星空友善店家攜手守護屏東珍貴的暗空資源，打造獨具魅力的星光旅遊品牌。

