屏東透天厝突竄火舌 夫妻困頂樓「死裡逃生」消防6分鐘撲滅火勢

夫妻受困4樓陽台透天厝突起火濃煙竄天，消防逆火搶救救回一線生機。（圖 ／翻攝畫面）

屏東市金城街30日清晨驚傳火警，1棟透天厝在睡夢中突冒出熊熊火舌，濃煙直竄天際，嚇壞附近住戶！消防局接獲報案後火速出動，歷經一場與時間賽跑的救援行動，終於在屋頂及4樓陽台順利救出一對受困夫妻，所幸2人皆意識清楚，僅受到驚嚇無明顯外傷，堪稱「死裡逃生」。

根據屏東縣消防局表示，清晨6時6分接獲通報，指金城街某透天厝發生火警，屋內仍有兩人待救。消防人員立即出動12輛消防車、27名警消及1名役男趕赴現場。6時17分第一批救護隊抵達時，發現屋頂及4樓陽台上有一對夫妻受困，雖意識清醒但被濃煙圍困，情緒相當緊張，消防人員當場以擴音器安撫並指導他們保持冷靜。

6時19分屏東分隊抵達後隨即佈線入室攻堅滅火，火勢於6時26分獲得控制，並在6時35分完全撲滅。約於6時30分左右，消防人員成功接觸到受困夫妻，並於6時38分順利將2人救出。經初步檢查後，2人皆無明顯外傷，但仍送往寶建醫院進一步檢查。

現場目擊居民指出，火勢一度猛烈，屋內竄出陣陣黑煙，情況相當驚險；所幸消防反應迅速，否則後果不堪設想。至於起火原因，目前仍由消防單位進一步調查釐清中。

